Termina la primera etapa del blanqueo: ya no se podrá regularizar dinero en efectivo

Este jueves 31 de octubre vence la primera etapa del blanqueo de capitales con lo cual desde mañana 1 de noviembre ya no se podrá regularizar más dinero en efectivo. El Gobierno decidió no establecer una nueva prórroga, con lo cual son las últimas horas para que los contribuyentes puedan ingresar el efectivo en la cuenta especial CERA.

Claro que antes tienen que realizar una manifestación de adhesión y luego completar el trámite mediante una declaración jurada, adjuntando la documentación de la operación, cuya fecha límite es el 30 de noviembre.

Termina la primera etapa del blanqueo: cuánto dinero ingresó y cuáles son las próximas alícuotas

Los números del blanqueo son positivos, con depósitos en efectivo en los bancos por más de US$15.000 millones, de acuerdo al Banco Central (BCRA). La cifra representa el doble del resultado obtenido durante la gestión de Mauricio Macri en 2016.

Alejandra Sarni, Socia de Impuestos y Legales de BDO en Argentina reconoció que en los últimos días del mes, el blanqueo de efectivo en Argentina ha mostrado una tendencia positiva. "Hasta el momento, se han depositado más de US$ 15.000 millones en efectivo en los bancos. La primera etapa del blanqueo, ha sido sin duda exitosa, con una baja salida de fondos, lo que ha incentivado el aumento de créditos al sector privado en esa moneda", aseguró.

La mirada fue compartida por la tributarista Elisabet Piacentini, CEO del estudio que lleva su nombre, quien en una charla con PERFIL señaló que fue "muy beneficioso" que el gobierno decidiera a fines de septiembre prorrogar la primera etapa por 30 días porque "llevó tranquilidad sumar más adeptos. También los bancos estuvieron más tranquilos para abrir las cuentas, sacaron algunas regulaciones que imponían que no eran necesarias, tuvieron todo más claro, así que la apertura de las cuentas CERA este último mes fue muy ágil y muy rápida", indicó a PERFIL.

Un dato prometedor del blanqueo es que, si bien a partir del 1° de octubre quienes habían depositado sus dólares en septiembre podían optar por retirarlos, pero sin embargo la salida fue mínima, lo cual también alentó el aumento de los créditos al sector privado.

"Notamos que hubo como un cambio de paradigmas en el ahorro porque la gente al poder retirar los 100 mil dólares en octubre que había puesto en septiembre, inmediatamente comenzó a averiguar por inversiones. Lo mismo quien lo estuvo blanqueando este último mes y lo pasa a su cuenta dólares común y de allí ya tienen pensado a qué cuentas comitentes lo van a enviar para invertirlo con alguna rentabilidad en dólares", estimó.

"Muy pocos casos hemos tenido de gente que realmente el día que se liberó el dinero lo sacó y lo volvió a guardar en caja de seguridad", señaló. Y atribuyó que la decisión pudo tomarla gente que todavía no confía en el sistema ni en las inversiones.

Para Piacentini la gente también se volcó en proyectos inmobiliarios y especialmente "buscaron los que ya venían averiguando de hacía tiempo y se sintieron libres para poder dirigir a ese sector las operaciones". Incluso puntualizó que hubo quienes invirtieron en importar mercadería para sus empresas aprovechando la baja del impuesto país, y hasta la compra de algunos utilitarios.

En la visión de la tributarista el blanqueo fue muy beneficioso en tanto "derramó en inversiones productivas. Fue un blanqueo donde vimos que no se recaudó tanto porque realmente lo masivo fue la inversión hasta 100 mil dólares para no pagar. Y ahora seguimos con toda la segunda etapa de cuentas del exterior que muchas no tienen que pagar porque no superan los 100 mil dólares y si tienen que pagar ya si no se apuran en octubre pagarán el 10% del excedente, pero tampoco parece tan caro ese porcentaje", reconoció.

Piacentini reconoció que muchos también están esperando ver con el cruzamiento de datos de la AFIP, que ya empezó a mostrar en el servicio nuestra parte de la página de AFIP de cada contribuyente, qué inversiones tienen en Estados Unidos que generen una renta de más de 10 mil dólares. "Se ven muy pocas, por lo tanto se sigue consultando todo el tiempo si realmente están apareciendo esas cuentas cruzadas, de todas maneras para seguir blanqueando sabemos que tenemos tiempo hasta abril del año 2025 como última instancia que además se puede volver a prorrogas", señaló.

Finalmente y en plan de recomendaciones, Alejandra Sarni del BDO Argentina consideró vital recordar a todos aquellos que regularicen dinero en efectivo que, en forma previa deben realizar una manifestación de adhesión y que luego deben obligatoriamente completar el trámite con la presentación de la Declaración Jurada, adjuntando la documentación de la operación (en el caso, comprobante/s de/los depósito/s en la cuenta CERA y extracto bancario de la misma que fácilmente puede obtenerse del online-banking) pero, en este último caso, la fecha límite es el 30 de noviembre.

"Si bien lo que finaliza este fin de mes es la posibilidad de blanquear dinero en efectivo, según estimaciones, el gobierno es optimista y espera recaudar con el universo amplio de bienes susceptibles de ser regularizados, alrededor de US$ 40.000 millones en total a lo largo de todo el régimen que finaliza en Marzo del próximo año", adelantó.

Las 2 etapas del blanqueo que quedan por delante

El blanqueo está dividido en tres etapas y en cada una de ellas se modifica la alícuota a pagar por los bienes regularizados. Durante la primera etapa convive la posibilidad de declarar dinero en efectivo y bienes. Cabe recordar que en lo que respecta a bienes en efectivo la exteriorización hasta US$100.000 no tiene ningún tipo de penalidad.

La etapa dos tiene como período para realizar la manifestación y pago adelantado del 1° de noviembre al 31 de enero. Y hasta el 28 de febrero de 2025 se podrá realizar la presentación de la declaración jurada y completar el pago.

La tercera etapa, en tanto, va del 1° de febrero de 2025 al 31 de abril de 2025, con presentación de declaración y pago de la alícuota hasta el 31 de mayo. El Ejecutivo puede establecer una prorroga del blanqueo hasta el 31 de julio de 2025, inclusive.

Las alícuotas que se aplican son: