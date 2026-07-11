¿Ganan el Nobel de la IA? Se suman más voces, críticas, a la polémica en torno al 'paper' de Milei y Reidel

Las críticas al paper económico presentado por el presidente Javier Milei y el economista Demian Reidel siguen creciendo. En las últimas horas, el periodista de Revista Noticias Juan Luis González se sumó a la polémica, recordando otros presuntos casos de plagio que en Noticias fueron recopilando respecto a otras publicaciones de distintos académicos economicos. González vale recordarlo, es además el autor de la biografía no autorizada del mandatario titulada "El Loco" .

A través de su cuenta de X, el periodista de Revista Noticias compartió imágenes en las que exhibe párrafos de publicaciones del líder libertario con pasajes de otros autores que presentan claras similitudes. “Demian. Me sumo: acá te dejo los plagios de Milei bien fáciles de entender, hasta con cuadrito”, escribió González, quien además se preguntó si esa práctica literaria “¿no es un robo?”.

"Cosas que no dejan de sorprenderme de los plagios de Milei: Que gente que se cree inteligente vea un intelectual en un plagiador, que ninguno de quienes lo entrevistaron NUNCA le hayan preguntado por los plagios, y la nueva: que digan que algo hecho 100% por IA es original", señaló González sobre el tema.

Paper de Milei y Reidel: cómo comenzó la polémica

La controversia se inició tras la presentación del paper “Minimum Viable Scale: Extinction and Escape under Increasing Returns”, realizada el 8 de julio por Javier Milei y Demian Reidel. El trabajo propone una nueva interpretación del crecimiento económico basada en la existencia de una “escala mínima viable”, según la cual el tamaño de una economía puede determinar su capacidad para sostenerse, expandirse o entrar en una trayectoria de declive cuando predominan los rendimientos crecientes.

Los cuestionamientos comenzaron cuando Jesús Fernández-Villaverde, profesor titular de Economía de la Universidad de Pensilvania, aseguró que, tras leer el documento, tuvo la impresión de que había sido generado mediante un modelo de inteligencia artificial. Según explicó, el formato, el estilo de escritura, la estructura del texto y las referencias bibliográficas le hicieron sospechar del uso de herramientas de IA.

Para respaldar su planteo, el académico analizó el resumen y cuatro párrafos elegidos al azar con el programa Pangram, que arrojó una probabilidad del 100% de generación mediante inteligencia artificial en todos los casos. Fernández-Villaverde aclaró, sin embargo, que no cuestiona el uso de IA como herramienta de asistencia para investigar o mejorar la redacción, sino la posibilidad de que haya sido utilizada para producir el trabajo en su totalidad.

Posteo Jesús Fernández-Villaverde

A las críticas también se sumó la economista Natalia Motyl, quien sostuvo que Pangram es una herramienta utilizada habitualmente en ámbitos universitarios para detectar textos elaborados con inteligencia artificial. Además, afirmó que el contenido del paper "no presenta aportes novedosos" y cuestionó la ausencia de referencias a varios autores centrales dentro de esa línea de investigación.

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Frente a la polémica, Demian Reidel negó las acusaciones y explicó que recurrió a inteligencia artificial únicamente para corregir el estilo del texto, eliminar repeticiones y mejorar la redacción. También recordó que el documento fue presentado como un working paper, es decir, un trabajo preliminar que aún no atravesó el proceso formal de publicación académica. Enfatizó el extitular de Nucleoelé4ctrica, que "los resultados del paper son lo contrario a plagio: son resultados novedosos sobre un problema muy complicado y que pudimos resolver usando algunas herramientas matematicas que no se usan normalmente en economia. No puede ser plagio porque estos resultados no existian. Justamente el paper presenta resultados que no estan en ninguna parte. Porque son nuevos. Se entiende? Entonces... cual es la controversia? No saben lo que están hablando, además Pangram no es un detector de plagio, sino un detector de estilo de escritura de inteligencia artificial."

Lo cierto es que entre críticas y defensas de su autores el tema escaló en redes y en el plano académico, abriendo una polémica que parece lejos de terminar y promete sumar nuevas coces al debate de fondo: si lo que señalaron en ese trabajo el Presidente y su asesor es "novedoso" o, como sostiene Motyl por ejemplo, "no descubre nada nuevo y es una recopilación de lo que ya se sabe".

CS/HB