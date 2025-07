Segura: “Está dándose un fuerte cambio en la estructura económica”

“No prevemos un salto discreto en el tipo de cambio, ni siquiera después de las elecciones”, sinceró José María Segura, economista jefe de PWC. En una entrevista con PERFIL, el socio de la consultora analizó que se está dando un cambio estructural de la economía que “pone a Argentina con mayor fortaleza del peso”. En ese contexto, compartió que esperan “un sendero descendente de la inflación”.

—¿Qué proyecciones tienen sobre la economía este año?

—Prevemos para este año que la economía va a continuar creciendo. Tuvo un proceso bastante fuerte en el primer semestre, sobre todo porque compara contra un período bastante bajo del año pasado por el impacto que tuvo el cambio de régimen económico. Lo que sí es cierto es que viene creciendo a distintos ritmos, porque lo que está sucediendo es un fuerte cambio de la estructura económica.

—¿Y los sectores que se encuentran en crisis?

—Tenés sectores con un mayor dinamismo, fundamentalmente los ligados a las exportaciones, energía y minería que, impulsados por la estabilización de la economía y la recuperación del crédito vienen mostrándose con variaciones positivas. Otros tal vez vienen un poco más rezagados en la recuperación, fundamentalmente los bienes de consumo masivo, y esto también genera de alguna manera un impacto en la distribución geográfica de la economía argentina, donde hay áreas del país que están siendo beneficiadas, como el NOA, la región de Neuquén y la Patagonia. Del otro lado está la industria y la construcción, que fundamentalmente se concentran en las grandes ciudades y en particular en el Conurbano.

Este cambio estructural de alguna manera lo que genera es que la economía a mediano o largo plazo pueda comenzar a operar con un tipo de cambio que en términos históricos puede ser un tanto más apreciado, y eso llevarnos a una discusión histórica argentina respecto de si el tipo de cambio es atrasado para determinados sectores industriales, o sea, si el tipo de cambio lo fijan los sectores de producción primaria más productivos.

— ¿Qué sucede con otros sectores que tal vez no son tan competitivos a ese tipo de cambio y que generan empleo? ¿Puede haber un salto en el dólar?

—Hay sectores que tal vez puedan no ser viables, pero hay sectores que con un tipo de cambio del estilo podrían ser competitivos si se reducen los costos, y ahí es donde creo que todavía está pendiente todo lo que tiene que ver con reforma impositiva, la del mercado laboral, del sistema previsional, y que creo que son las agendas pendientes hacia adelante. En términos generales no prevemos un salto discreto en el tipo de cambio, ni siquiera después de las elecciones. Esta reforma estructural me parece que pone a Argentina con mayor fortaleza del peso. En ese sentido, nosotros vemos un sendero descendente de la inflación. En el largo plazo, tenemos estos sectores dinámicos que van a generar exportaciones y que hacen que el tipo de cambio pueda funcionar en esos niveles.

En el corto plazo, tal vez el punto más difícil es la transición que hay entre la situación actual y la futura, donde tenés un nivel de reservas que ha venido bajo históricamente y que de alguna manera debería recomponerse.