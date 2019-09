Son medidas que revelan una situación muy delicada

Luis Secco

La dinámica de los últimos acontecimientos económicos y de los anuncios de política económico dejan viejos muy rápido a los diarios. No se habían terminado de acallar los ecos sobre la decisión de reperfilar los servicios (intereses y amortizaciones) de la totalidad de la deuda del Tesoro (la de cortísimo plazo, la emitida bajo ley nacional y la emitida bajo ley internacional), para conocer ahora transcendentes decisiones sobre el funcionamiento del mercado de cambios.

Mientras que los anuncios del 28/8 pusieron en blanco y negro que el Tesoro no tenía suficientes recursos para pagar su deuda si no se renovaban los vencimientos de corto plazo de su deuda y si no se contaba con la certeza de los desembolsos del FMI, hoy lo que se anunció en conjunto entre el Ejecutivo (a través de un DNU) y el Banco Central es que al ritmo actual (o al que había hasta el viernes pasado) de compra de dólares para atesoramiento, las reservas internacionales del BCRA no serían suficientes para atenderla. O que por lo menos no podrían atenderse al valor actual del dólar (del peso) que las autoridades económicas sostienen (recordemos) es el adecuado.

Por consiguiente, los anuncios apuntan a primero, aumentar la oferta de dólares reduciendo el plazo del que disponen los exportadores para liquidar sus exportaciones. Segundo, reducir la demanda por varias vías, pero básicamente restringiendo el atesoramiento tanto de empresas como de personas humanas, estableciendo límites a la compra y mecanismos que prevén la conformidad previa del BCRA para realizar la mayoría de las operaciones que se llevan a cabo o se cursan a través del mercado de cambios.

El decreto de Macri que marca el regreso al control de cambios

Las autoridades económicas con estos controles de cambio apuntan a despejar dudas sobre la disponibilidad de reservas para atender el retiro de depósitos en dólares del sistema financiero. Esto se venía produciendo desde las PASO (habían caído alrededor del 10% hasta el martes pasado, unos USD4,000 Millones en 11 días) pero se aceleró después de los poco afortunados anuncios del miércoles 28 y habrían tenido su peor día el viernes de la semana pasada.

Tanto las medidas sobre la deuda pública como los controles de cambio son medidas que revelan una situación muy delicada en materia financiera tanto del lado del Tesoro como del BCRA. Son tomadas por autoridades de un gobierno que difícilmente pueda revertir un resultado electoral muy adverso y con baja credibilidad y, por lo tanto, no puede darse por sentado que serán las únicas ni las últimas.

De todas maneras es de esperar que el mercado de cambios institucional se descomprima en las próximas horas, pero que surjan algunas tensiones en el mercado paralelo (con un alza de las cotizaciones en el denominado segmento blue). Respecto de lo que puede suceder con los depósitos en dólares, la comunicación de las medidas resultará fundamental. Por el momento, no ha sido el fuerte de las autoridades.

Y todas las medidas que huelen a controles, por lo general despiertan nuevas dudas e incertidumbres. Nadie quiere quedarse sin dólares. Aún cuando lo que las autoridades han querido dejar en claro que quienes tienen depósitos en dólares no deberían tener ningún miedo porque pueden retirarlos cuando quieran sin necesidad de correr a por ellos.

(*) El autor es economista.