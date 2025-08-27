La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicó un incremento del 1,9% a las Asignaciones Familiares (SUAF) a partir de septiembre de 2025. La suba responde a la actualización automática que se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), correspondiente al mes de julio.

Con esta modificación, los montos de las prestaciones sociales destinadas a trabajadores registrados y monotributistas se ajustan según los tramos de ingresos del grupo familiar. Vale aclarar que para poder acceder a los beneficios, ningún integrante de la familia puede superar de manera individual el tope máximo de ingresos establecido.

Nuevos valores de las Asignaciones Familiares en septiembre 2025

Asignación por Hijo

Ingresos hasta $874.426: $57.540,80 Ingresos entre $874.426,01 y $1.282.433: $38.810,38 Ingresos entre $1.282.433,01 y $1.480.614: $23.469,49 Ingresos entre $1.480.614,01 y $4.630.534: $12.103,38

Asignación por Hijo con Discapacidad

Hasta $874.426: $187.371,66 Entre $874.426,01 y $1.282.433: $132.551,52 Desde $1.282.433,01: $83.656,52

Asignación por Cónyuge

Con ingresos familiares hasta $4.023.266: $13.952,99

Asignación por Prenatal

Los valores se equiparan a la Asignación por Hijo y dependen del tramo de ingresos del grupo familiar.

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento: $67.071,88 Adopción: $401.069,81 Matrimonio: $100.435,08

Asignación por Maternidad

No tiene tope de ingresos y el monto depende de la remuneración bruta de la trabajadora.

Cómo saber si corresponde cobrar una Asignación Familiar

Los beneficiarios pueden consultar de manera online si les corresponde alguna prestación y verificar la fecha de cobro en el calendario mensual de Anses. Para hacerlo, deben ingresar al sitio oficial del organismo con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, y acceder a la sección Mi Anses.

En ese espacio se informan el lugar de pago y los plazos disponibles para retirar la prestación, que varían según la terminación del DNI de cada titular.

