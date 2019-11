Superávit de octubre: el esfuerzo no alcanzaría para cumplir con lo prometido al FMI

por Juan Pablo Álvarez

El Ministerio de Hacienda comunicó hoy el resultado fiscal de octubre, que finalizó con un superávit fiscal primario de 8500 millones de pesos. En lo que va de 2019, el resultado da un número positivo para el fisco de 31 mil millones de pesos. Esta última cifra representa un 0,1% del PBI.

El equipo económico del Gobierno se entusiasma con la idea de lograr lo acordado con el FMI: es decir, que los ingresos menos los gastos (excluyendo los pagos por servicio de deuda) no den un número negativo superior al 0,5% del PBI. Sin embargo, esto es difìcil, ya que se espera que en diciembre se acumulen una buena cantidad de gastos, muchos ellos vinculados a subsidios, que eleven esa cifra.

Si bien el ministro Hernán Lacunza declaró que "con este superávit acumulado para el período enero-octubre están dadas las condiciones para que el déficit primario del año se mantenga en el 0,5% del PBI, en línea con el objetivo de nuestra política fiscal", los consultores privados manejan previsiones distintas a las del jefe de la cartera económica.

"No creemos que vayan a cumplir la meta del 0,5%, nuestra proyecciòn es del 0,9%", señaló Melisa Sala, economista principal de LCG. En una dirección similar, Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, señaló: "Creemos que va a estar en 0,7% el déficit primario. Se va a a llegar a noviembre con superávit acumulado, pero diciembre va a ser imposible, incluso aunque Alberto Fernández anuncie una política fiscal muy dura".

"Nosotros vemos que el déficit fiscal, sin contar intereses, va a estar cerca del 1,5% del PBI en 2019", previó el analista económico de EcoGo, Juan Ignacio Paolicchi. Entre las razones, enumeró: "La agudización fiscal de la recesión, las medidas fiscales de Macri post PASO y la licuación de las retenciones".

Por su parte, Gabriel Caamaño Gómez, director de la consultora Ledesman, consideró: "Cuando Lacunza mostró los números en el mes anterior, se vio que tenía bastante margen por el lado de la deuda flotante. Con este dato de octubre, no podés descartar que se cumpla el objetivo del 0,5%. Es muy probable que no se cumpla, pero no va a estar tan lejos".

En ese sentido, Caamaño Gómez señaló: "No me parece que el déficit vaya a superar el 1%. La expectativa es que se ubique en el 0,75% y 0,8%". Sin embargo, el economista añadió: "El próximo dato de ejecución presupuestaria te lo va a dar el otro gobierno y, ¿qué incentivo tiene el próximo gobierno de mostrar que este gobierno cumplió? Habrá que ver qué hacen".

Dato anecdótico. Rajnerman relativizó la importancia de que el Gobierno cumpla o no lo prometido al Fondo Monetario Internacional: "La verdad que el 0,5 de Hacienda en algún punto es anecdótico. El 0,5% era importante para el acuerdo con el FMI, para destrabar el último desembolso. Pero el desembolso no llegó aún cuando se cumplieron las metas fiscales, lo que vendría a ser el análisis objetivo. Porque el resultado para el análisis subjetivo, que es la solvencia de la deuda, la capacidad de pago que demuestre Argentina, hoy en día no se está pudiendo lograr".

Rajnerman enfatizó: "Se va a conseguir destrabar los desembolsos con capacidad de pago, no con resultados fiscales".

La presentación de Hacienda. Al mostrar los datos fiscales de octubre, Lacunza señaló: “Este desempeño ha sido mejor a lo que esperábamos". Desde el ministerio remarcaron que "octubre es el vigésimo octavo mes consecutivo en el que los ingresos totales suben por encima de los gastos primarios (44% contra 32%)".

Sin embargo, si se toma el resultado financiero total, es decir, si se suman los pagos de deuda, los números darían un déficit de 64.247 millones de pesos.

