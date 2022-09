Este miércoles 14 de septiembre a las 16 horas el Instituto Nacional de Estadística (INDEC) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de agosto. El dato que golpea con vehemencia al bolsillo de los argentinos se espera ronde el 6,7%.

En ese contexto de alta inflación, el empresario textil, director ejecutivo de TN&PLATEX, Teddy Karagozian, ofreció su mirada sobre la situación que atraviesa el país a nivel económico, empresarial y laboral en declaraciones al programa “Ahora Dicen” de FuturoRock.

Ante la pregunta de la periodista sobre por qué el sector textil sigue “bien” arriba en la escala inflacionaria el empresario respondió: “En realidad no lo sé. Desde el punto de vista de la industria los precios que más se notan son los de los importadores que, importan a precios de dólar oficial y venden a precios del paralelo, pero, yo no soy importador así que no sé por qué”, señaló Karagozian en línea con declaraciones que había dado a PERFIL hace aproximadamente un mes.

“La inflación de este mes es un problema para el sector. Pero pasa que la sociedad todavía no comprendió que hay una gran parte de la población argentina que no trabaja, que está en la informalidad, otra muy grande que está jubilada y otra porción muy chica que en el sector privado que trabaja y produce los bienes para el resto de la sociedad. Mientras eso suceda la inflación va a ser galopante”, señaló.

Sobre si el ministro de Economía, Sergio Massa, le dio forma al plan económico que buscaba el Gobierno de Alberto Fernández Karagozian contestó que “sí” y confesó que “muchos empresarios del sector” consideraban que el rumbo de la Argentina era el equivocado, pero que tras la asunción del tigrense “algunas cosas cambiaron”.

Karagozian consideró que Alberto Fernández cumplió una de las promesas que hizo en 2019 al asumir el poder como jefe de Estado. “Lo que el Presidente dijo en octubre del 2019 fue la promesa que más cumplió, dijo que iba a ser un gobierno de producción y así está siendo"

“En el caso nuestro, yo soy muy optimista. He sido muy optimista. En mis redes sociales he sostenido lo que sucedió: Argentina hoy está produciendo mucho más que en el 2019. La situación de las empresas está mucho mejor, pero eso todavía no se trasladó al público”, advirtió.

En ese contexto, el empresario explicó que esto se debe a que:

“Tuvimos dos años de pandemia en el que el mundo sufrió las consecuencias con subidas y bajadas muy importantes. En ese marco, el sector industrial, el sector productivo, respondieron, pero con muy poco empleo en el sector formal porque la realidad es que el empresario argentino no le conviene emplear personas. Mientras no se solucione ese fenómeno el problema de fondo no se va a solucionar”, enfatizó.

"La población no entendió que la inflación es producto de todo lo que se está pidiendo que se le regale. ¿Qué pasa en una familia en la que todos consumen y nadie produce? Se empobrece. Eso es lo que estamos viviendo hoy en la Argentina”, lamentó Karagozian.

“La ideología puede funcionar hasta que se choca con la realidad”, agregó el empresario textil.

