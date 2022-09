El director ejecutivo de Equilibra, Martín Rapetti, anticipó que "la inflación de agosto va a rondar el 6,5%". A su vez, resaltó las claves para lograr un Plan de estabilización exitoso. "No veo indicios de que la economía pueda dar buenos resultados electorales", enfatizó. También reveló que el ministro de Economía "podría jugar una carta más audaz de la que vimos ahora", en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo ves la evolución de la inflación con Sergio Massa?

Nosotros estamos viendo que la dinámica inflacionaria en Argentina ha pegado un salto este año, como en todo el mundo, producto del shock estanflacionario global por el aumento de los precios de los alimentos y la energía. Sobre eso se monta un segundo shock, que lo vimos a partir de junio, y es que la economía se queda sin dólares y eso produce que se refuerce el cepo y que se paren las importaciones.

Las empresas, al no saber muy bien a qué costo van a reponer sus productos, preventivamente ponen el valor de los productos importados por encima del dólar oficial. Estimamos que la información del INDEC sobre la inflación de agosto va a rondar el 6,5%.

El 2023 será un año electoral pero con ajuste

Fuiste uno de los economistas que se reunió con Massa a inicios de este año. ¿Imaginás que va detrás de algo como un Plan Austral para llega mejor a las elecciones y ser candidato presidencial?

Es una apuesta probable, si no es muy largo el trecho a las elecciones del año que viene. No veo indicios de que la economía pueda dar buenos resultados electorales. El Gobierno tiene que jugar una carta más audaz o no va a tener mucho para exprimir del lado económico para llegar a las elecciones.

Además, Massa mostró ser un político con audacia y podría querer encarar un proyecto de Plan de estabilización. La pregunta es si está en condiciones de armar un programa de esas características en el tiempo que le queda.

Las posibilidades de estabilizar la economía en Argentina y su costo político

Si se cumple el acuerdo con el FMI va a tener un déficit fiscal menor a los dos puntos para el año que viene. ¿Sería más fácil en esas condiciones para armar ese plan?

Venimos estudiando mucho el tema de los planes de estabilización y la mayoría de esas experiencias están en América Latina. El condicionante central para estabilizar es que un precio calve de la economía lo puedas estabilizar, que es lo que llamamos "precio ancla". Ese sería el caso del dólar. Si uno logra estabilizarlo, se pude bajar la inflación, pero lo tiene que hacer de manera sostenida.

Ahí aparecen dos elementos centrales: uno es el déficit fiscal y el otro es que no deberías tener que corregir ningún precio. Eso significa que el dólar no debería empezar con un valor atrasado, como pasa ahora. Y lo mismo pasa con las tarifas de los servicios públicos. Hoy veo difícil que se implementen todos estos elementos porque tienen mucho costo social y estamos cerca de una elección.

Sergio Massa en Estados Unidos

¿Cuánto demoró el rédito político con el Plan Austral y el Plan Real?

El Plan de Convertibilidad empezó en abril del 1991 y las elecciones fueron en octubre del mismo año. Con el Plan Austral pasó algo similar. Y el Plan Real fue más gradual que otros. Pero tanto en la Convertibilidad como en el Plan Austral los requisitos previos, como las correcciones y la parte fiscal, ya estaban hechos.

Se puede intentar estabilizar sin tener todas las cosas corregidas y ver si sale o aspirar a un éxito temporal. Ningún economista que tenga que estar en esa situación va a creer que es el momento ideal, siempre hay variables sueltas y cosas que no salen.

Diana Mondino: "No existe que la inflación se acabe mañana"

La posible candidatura presidencial de Sergio Massa

Vos que estuviste en ese asado con Massa, por su naturaleza, ¿te parece que se va a conformar sólo con bajar un poco la inflación?

Sergio Massa no es un ministro de Economía, en el sentido de que es uno de los políticos de la primera línea de la última década. Se ve con toda claridad el contraste que hay con los Ministros previos, solo con ver la agenda que tuvo en Estados Unidos. Es un político con aspiraciones y podría jugar una carta más audaz de la que vimos ahora.

