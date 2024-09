Tras el guiño del FMI, aumentaron las acciones y el riesgo país cayó al nivel más bajo desde junio

Este viernes, el índice S&P Merval subió un 1,7% en pesos y 2,2% en dólares para tocar los 1.455 puntos, marcando un nuevo récord. En lo que va del año, el índice acumula una escalada de 53,1% en dólares, mientras que los soberanos sólo del 34,9%.

Las mayores alzas fueron para Edenor (+6,2%), Grupo Financiero Galicia (+3,5%), BBVA (+3,1%), Banco Macro (+3,1%) y Transener (+3,1%).

En Wall Street, las acciones argentinas (ADRs) también mostraron alzas, lideradas Edenor (+5,9%), Grupo Financiero Galicia (+3,6%), Banco Macro (+3,5%), Ternium (+3,1%) y Central Puerto (+2,5%).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Analistas sostienen que el desplazamiento del jefe del Departamento Occidental del FMI, Rodrigo Valdés, en las negociaciones con la Argentina, fueron interpretadas como un gesto positivo para los mercados.

Kristalina Georgieva respaldó al director del FMI que fue desplazado tras las críticas de Milei

Valdés había sido apuntado por el presidente Javier Milei como el responsable de las trabas que surgieron en la relación entre el país y el organismo.

“Rodrigo Valdés ha delegado a Luis Cubbeddu la supervisión del caso argentino y su trabajo será supervisado por la gerencia del FMI”, informó este jueves la portavoz del organismo Julie Kozack.

En la plaza local, la deuda soberana en dólares avanzó hasta 3,6% gracias al Global 2029. Le siguieron, el Global 2046 con un incremento del 3%, y el Global 2041, con un alza del 2,7%.

Por su parte, el riesgo país terminó la semana en 1.400 puntos básicos, el nivel más bajo desde junio.

Dólares en baja

Las cotizaciones de dólares alternativos cerraron en baja en, dentro de un mercado con escaso nivel de demanda, El dólar blue terminó este viernes en $1.265, con un retroceso diario de 1,17%.

Entre los financieros, el Contado Con Liquidación bajó 0,4% para terminar en torno a los $1.249, mientras que el MEP acompañó la caída del “blue” y retrocedió hasta los $1.223 para quedar en 1,3% por debajo del cierre del jueves.

En este marco, el Banco Central (BCRA) volvió a terminar la jornada en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) con saldo vendedor, en esta oportunidad US$ 89 millones, por lo que dejó un saldo negativo de US$ 291 millones en la semana.

No obstante, las reservas del Banco Central aumentaron US$ 102 millones, por la mayor liquidación de exportaciones, y en el mes crecer US$ 702 millones, según estimaciones privadas a partir de datos oficiales.

LM