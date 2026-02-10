YPF, Puma, Shell, Axion: el precio de la nafta en Ciudad de Buenos Aires hoy, martes 10 de febrero de 2026

Desde el 1 de marzo de 2026, la Secretaría de Energía, salvo una nueva postergación, aplicará el aumento total del remanente pendiente de 2024 y del primer, segundo y tercer trimestre de 2025, que el Gobierno viene dilatando. Conocé los precios actualizados de las naftas, el gasoil y el GNC de las principales compañías en la Ciudad de Buenos Aires, compará valores y elegí dónde cargar combustible, este martes 10 de febrero en CABA.

El Gobierno nacional oficializó un aumento de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), lo que impactó de forma directa en el precio final de la nafta y el gasoil a partir de este 1 de febrero de 2026. En los considerandos, desde el Poder Ejecutivo nacional señalaron que que la decisión apunta a “estimular el crecimiento económico a través de un sendero fiscal sostenible”.

Nafta y gasoil: descuentos en la carga de combustibles del 10% al 30% en febrero de 2026

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 74/2026, firmado por Javier Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo. En el caso de las naftas tendrá un incremento de $16,773 por litro, al que se suma un ajuste de $1,027 por litro correspondiente al impuesto al dióxido de carbono.

¿Cuánto sale la nafta en la Ciudad de Buenos Aires?

El cuadro tarifario de YPF en la Ciudad de Buenos Aires indica que la Nafta Súper, Infinia, Diesel 500 e Infinia Diesel se ubican en los siguientes valores:

Precios de las naftas de YPF en CABA

Nafta Súper: $1.597 por litro

Infinia (Premium): $1.820 por litro

GNC: $550, por metro cúbico

Infinia Diesel: $1.822 por litro

Diesel 500: $1.615 por litro

Precios actualizados de la nafta y gasoil, este martes 10 de diciembre

El Gobierno oficializó cambios en los impuestos a los combustibles y postergó parte de los aumentos

Precio de la nafta en la surtidores de Shell en CABA

Nafta Súper: $1.683 por litro

V-Power Nafta: $1.962 por litro

GNC: $579,90 por metro cúbico

Evolux Diesel: $1.676 por litro

V-Power Diesel: $1.967 por litro

Precios de la naftas de Axion Energy en CABA

Axion Súper: $1.649 por litro

Quantium: $1.949 por litro

GNC: $629 por metro cúbico

Axion Diesel X10: $1.749 por litro

Quantium Diesel X10: $1.949 por litro

Cuánto cobra un trabajador de estación de servicio en enero de 2026

Precios de las naftas de Puma en CABA

Nafta Súper: $1.587 por litro

Max Premium: $1.831 por litro

GNC: $597 por metro cúbico

Puma Diesel: $1.657 por litro

Ion Puma Diesel: $1.922 por litro