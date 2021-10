Acuña: “En 2022 serán obligatorias las clases los sábados para chicos de secundaria que deban materias”

Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, se refirió este miércoles al cronograma del Ciclo Lectivo 2022 en la Capital Federal y habló sobre algunas de las nuevas medidas, como la obligatoriedad de las clases los sábados para alumnos de secundaria que tengan materias pendientes.

“Ahora que tenemos resuelto lo urgente, que era que las escuelas estuvieran abiertas, podemos dedicarnos a hablar de las reformas estructurales para mejorar la calidad educativa, y que realmente preparemos a los chicos para los desafíos de un mercado de trabajo cada vez más cambiante”, dijo Acuña en diálogo con María Laura Santillán en “La mañana de CNN” por CNN Radio.

De ese modo, anunció que en 2022 “serán obligatorias las clases los sábados para chicos de secundaria que deban materias”, dado que “había grandes problemas de aprendizaje”, mientras que destacó que “la pandemia puso a la luz una enorme inequidad a la hora de aprender” y que esa desigualdad “se combate con más oportunidades para aprender”.

Nuevas medidas para el Ciclo Lectivo 2022

Asimismo, la funcionaria porteña puntualizó: “Primero sumamos días de clase, por lo que tenemos un calendario de 192 días para el año que viene, es decir, 12 más de clases de los que marca la Ley Nacional de Educación”. Para lograr esta medida, la ministra de Educación anticipó que desde el 7 de febrero iniciará la capacitación obligatoria para “28 mil docentes de gestión estatal y privada”, y el 21 de febrero comenzará el ciclo lectivo de “jardín, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas”.

“Sumamos horas de clase obligatorias para los chicos en sexto y séptimo grado con jornada extendida”, explicó la funcionaria de Horacio Rodríguez Larreta, por lo que en total los chicos tendrán casi 10 horas de clase más por semana.

“La norma en Provincia nos pareció ambigua”

Por último, con respecto a las flexibilizaciones del gobierno de Axel Kicillof para que los estudiantes logren pasar de grado o de año, Acuña cuestionó: “Conocemos la norma que se publicó ayer en la Provincia de Buenos Aires y nos pareció ambigua. Consideramos que este no es momento para cambiar las reglas de juego”.

“Nosotros teníamos 4 de cada 10 estudiantes de secundaria que no habían podido acreditar saberes en más de tres asignaturas, lo que los ponía en condición de repitencia. Ahora no se elimina la repitencia ni la calificación con nota. El año pasado no se repitió, pasaron todos. Por eso a esos estudiantes los convocamos desde abril a las clases de los sábados”, argumentó.