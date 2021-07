Pruebas Aprender 2021: serán antes de fin de año, pero solo en primaria

Con la votación unánime del Consejo Federal de Educación, integrado por los responsables de Educación de las 24 jurisdicciones, se aprobó este miércoles 7 la realización de un Plan Nacional de Evaluación Educativa 2021-2022, que incluye -finalmente- las pruebas Aprender, que se dividirán en dos: agosto y noviembre para primaria, y una fecha aún a definir para secundaria.

Así, antes de fines de este año, unos 770.000 estudiantes de sexto grado serán evaluados en sus aprendizajes sobre lengua y matemática. La noticia fue confirmada por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, luego de la reunión del CFE. El plan integral aprobado incluye en total 15 dispositivos para medir los avances, estado y necesidades del sistema educativo en el país, con un fuerte énfasis en la excepcionalidad que impuso la pandemia, un tema en el que tanto el ministro nacional, Nicolás Trotta, como sus funcionarios hicieron especial hincapié.

Hace algunas semanas, había trascendido que las evaluaciones del dispositivo Aprender iban a realizarse en el primer trimestre de 2022, con la presencialidad como norma en todo el país. Sin embargo, este martes el ministro Trotta aseguró que “la fecha de su implementación fue lo que estuvo en discusión, no su realización”.

En la reunión con sus pares este martes, la ministra porteña, Soledad Acuña, había planteado que las pruebas no se realizaran en el último mes del año sino en noviembre, por una mejor organización a nivel escuelas. Sin embargo, al concluir la reunión, la ministra dijo “celebrar la decisión del Consejo Federal de Educación de realizar las pruebas Aprender en el nivel primario”. “Su suspensión hubiera implicado una pérdida de información clave para la toma de decisiones basadas en evidencia”, escribió en su cuenta de Twitter.

Durante la presentación del plan de evaluación de la que participó Perfil, la secretaria de Evaluación Educativa, Gabriela Diker, ratificó por su parte los dichos de Trotta: “Quiero enfatizar que en 2020 sí hubo evaluación del sistema educativo: lo que suspendió el CFE, en plena vigencia del ASPO en mayo del año pasado, fueron las pruebas estandarizadas. En julio, por decisión del mismo organismo, se realizó la evaluación de continuidad pedagógica para medir la evolución del sistema en pandemia”, explicó.

Mal aprendidos

Durante los años en que se realizó Aprender -2016, 2017 y 2018-, aun en condiciones de ‘normalidad’, la máxima cobertura en promedio de respuesta a nivel nacional fue del 78,7%”, explicó Diker. Es decir que un 20% de estudiantes no respondió las pruebas. “Este tipo de operativos son costosos y difíciles de implementar, y aun en su mejor versión, sin pandemia, tuvimos 20% de no respuesta”, agregó.

La simultaneidad es una de las claves de las Aprender, y hay alumnos que a pesar de la presencialidad casi reimplementada en todo el país, todavía no pueden asistir a las aulas. “Aunque las escuelas tengan presencialidad, hoy hay aún dos de cada diez (estudiantes) que no están asistiendo o porque no pueden o porque las familias decidieron no enviarlos”, detalló la funcionaria. “Estamos previendo para esto generar un instrumento más breve para que esos chicos puedan responder también de forma no presencial pero simultánea”, agregó.

De qué se trata el plan de evaluación

Uno de los 15 dispositivos que activará el Ministerio a nivel nacional es la evaluación estandarizada Aprender, que será el 2021 para primaria y el año que viene para secundaria. La prueba será implementada en forma censal en las 23.000 escuelas primarias del país, donde asisten los 770.000 estudiantes que serán evaluados en Lengua y Matemática. Además, se aplicarán cuestionarios complementarios a equipos directivos y a estudiantes para aportar a la caracterización de las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Los resultados estarán disponibles en 2022.

Otra novedad serán las evaluaciones en línea. Este dispositivo será implementado en el primer ciclo de la educación primaria y pondrá a disposición una serie de instrumentos de evaluación que las y los docentes podrán aplicar, de manera voluntaria, de acuerdo con el proceso de enseñanza que estén llevando adelante.

Las actividades se ofrecen en el marco de un itinerario didáctico para que los grupos de estudiantes las resuelvan. Los resultados del grupo se reportan en una plataforma de manera inmediata, en clave de progresiones de aprendizajes, y acompañados de orientaciones para su interpretación. “Hay antecedentes en CABA, La Rioja y Uruguay: allí, el 90% de los docentes usan los recursos”, explicó Diker.

Encuesta a estudiantes

Una muestra de 138.000 estudiantes de 6º grado de 2782 escuelas serán consultados sobre cómo y qué aprendieron en estos dos años de pandemia. Se trata de la misma muestra utilizada en la ENPCP 2020. Se considerarán aspectos tales como los medios y la frecuencia de comunicación con sus docentes, el tipo de tareas realizadas, el tiempo destinado a su realización en el hogar y en la escuela, estrategias de organización del trabajo escolar no presencial y orientaciones y devoluciones de sus docentes, entre otros aspectos.

La encuesta se implementará a lo largo de tres semanas a través de un formulario impreso, y otro más breve, en línea e impreso, para estudiantes exceptuados de la asistencia a clases presenciales por ser o formar parte de un grupo de riesgo en el actual contexto de emergencia sanitaria. Los resultados preliminares estarán disponibles en diciembre de 2021.

