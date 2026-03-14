Beca Cabezas: cómo postularse para estudiar Comunicación sin costo en la USBA

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) abrió la convocatoria para participar del concurso por la Beca Cabezas, una distinción que permite estudiar sin costo la Licenciatura en Periodismo y Comunicación.

La iniciativa está dirigida a estudiantes que quieran formarse en el campo de la comunicación y el periodismo dentro de una propuesta educativa que articula formación académica y experiencia profesional en medios.

La carrera tiene una duración de cuatro años y combina clases presenciales y virtuales, con un enfoque que busca integrar teoría, práctica periodística y análisis del ecosistema mediático actual.

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Además, el plan de estudios incluye un título intermedio de Técnico Superior Universitario en Comunicación, que se obtiene luego de completar los dos primeros años de la carrera.

La sede de la universidad se encuentra en California 2731, en el barrio de Barracas, dentro del edificio del Grupo Perfil.

Las aulas funcionan en la redacción multimedia de Editorial Perfil, donde se producen diversos medios del grupo.

Entre ellos se encuentran el Diario Perfil, las revistas Noticias, Caras y Fortuna, y también los estudios de Net TV, Canal E, Caras TV y Radio Perfil.

Este entorno permite que los estudiantes aprendan comunicación dentro de un ambiente profesional activo, donde pueden observar y comprender el funcionamiento real de los medios.

Por esta razón, el espacio es considerado la mayor redacción integrada de América del Sur.

Inscripciones abiertas

El Comité Editorial del Grupo Perfil, junto con la Dirección de la Universidad, será el encargado de evaluar las postulaciones y elegir al estudiante que obtendrá la beca.

Para participar es necesario haber completado los estudios secundarios.

Quienes deseen postularse deberán enviar antes del 31 de marzo:

Currículum Vitae actualizado

Carta de presentación personal, donde detallen sus intereses académicos y objetivos profesionales

La documentación debe enviarse a [email protected], con el asunto “Beca Cabezas”.

Una beca que recuerda a José Luis Cabezas

La Beca Cabezas rinde homenaje al fotoperiodista José Luis Cabezas, asesinado por su trabajo periodístico en la investigación de hechos de corrupción.

Inspirada en los valores de la libertad de expresión y el periodismo comprometido, la beca busca impulsar la formación de nuevos comunicadores y periodistas.

En la Licenciatura en Comunicación de la USBA, los docentes son periodistas y profesionales en actividad, lo que permite a los estudiantes aprender el oficio dentro de un entorno académico conectado con el ejercicio real del periodismo.

Aprendé comunicación dentro de un medio de comunicación.