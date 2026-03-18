Beca Cabezas: una oportunidad para estudiar Comunicación sin costo

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) anunció la apertura de una nueva convocatoria para el concurso de la Beca Cabezas, una iniciativa que ofrece la posibilidad de estudiar la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Institucional sin pagar matrícula ni aranceles durante el primer año de la carrera.

La beca está destinada a estudiantes interesados en desarrollarse en el campo del periodismo y la comunicación, dentro de una propuesta académica que combina formación universitaria con experiencia profesional en medios.

La carrera tiene una duración de cuatro años y se dicta mediante una modalidad que integra clases presenciales y virtuales, con contenidos orientados tanto al análisis de la comunicación como a la producción de contenidos periodísticos.

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El programa también incluye un título intermedio de Técnico Superior Universitario en Comunicación, que se obtiene tras completar los primeros dos años del plan de estudios.

La USBA funciona en el edificio del Grupo Perfil, en California 2731, en el barrio de Barracas, donde las aulas se encuentran integradas a la redacción multimedia de Editorial Perfil.

En ese mismo espacio se producen medios como el Diario Perfil, las revistas Noticias, Caras y Fortuna, y también operan los estudios de Net TV, Canal E, Caras TV y Radio Perfil.

Este entorno permite que los estudiantes se formen dentro de un contexto profesional real, accediendo a las dinámicas de trabajo del periodismo contemporáneo.

Por esta razón, la sede de la universidad es considerada la mayor redacción integrada de América del Sur, un espacio único para aprender comunicación.

Cómo postularse a la Beca Cabezas

El Comité Editorial del Grupo Perfil junto con la Dirección de la Universidad evaluará las postulaciones y seleccionará al estudiante que recibirá la beca.

Para participar del concurso es necesario haber finalizado los estudios secundarios.

Los interesados deberán enviar antes del 31 de marzo:

Currículum Vitae actualizado

Carta de presentación personal, donde expliquen sus motivaciones para estudiar comunicación y sus objetivos profesionales

La documentación debe enviarse al correo [email protected] con el asunto “Beca Cabezas”.

Estudiá comunicación dentro de una redacción multimedia.





Un homenaje al fotoperiodista José Luis Cabezas

La beca lleva el nombre del fotoperiodista José Luis Cabezas, asesinado en 1997 tras exponer redes de corrupción en la Argentina.

En homenaje a su compromiso con el periodismo, la beca busca promover la formación de nuevas generaciones de comunicadores comprometidos con la libertad de expresión.

En la Licenciatura en Comunicación de la USBA, todos los docentes son profesionales en actividad, lo que permite combinar el aprendizaje académico con la experiencia real del oficio periodístico.



Más información:

Mail: [email protected]

WhatsApp: +54 9 11 5060-8474