Beca Robert Cox 2026: convocatoria abierta para estudiar Periodismo de Investigación en la USBA

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) y el Grupo Perfil lanzaron una nueva convocatoria para participar del concurso por la Beca Robert Cox, una distinción que permite cursar de manera gratuita el Posgrado en Periodismo de Investigación.

La beca corresponde a la duodécima edición del programa, considerado uno de los espacios de formación periodística para graduados con mayor cantidad de prácticas profesionales en medios de comunicación de la Argentina.

Quienes deseen postularse deberán presentar una carta de presentación personal, donde expliquen sus objetivos académicos y profesionales, además de detallar sus antecedentes o experiencia vinculada al periodismo. A este documento deberá sumarse un currículum vitae actualizado.

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La documentación debe enviarse por correo electrónico a [email protected], indicando en el asunto del mensaje “Beca Robert Cox”.

El plazo para enviar las postulaciones se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026.

Una vez finalizada la convocatoria, el Comité Académico del Posgrado en Periodismo de Investigación, integrado por autoridades de Perfil Educación y de la Universidad del Sur de Buenos Aires, será el encargado de evaluar las presentaciones y seleccionar a la persona que obtendrá la beca.

Requisitos para postularse

Para participar del concurso es necesario contar con título universitario de grado o título terciario en Periodismo.

También podrán postularse estudiantes que se encuentren cursando el último año de la carrera, así como periodistas en ejercicio que acrediten al menos tres años de experiencia profesional en el campo.

Un reconocimiento al periodista Robert Cox

La beca lleva el nombre de Robert Cox, periodista británico que fue editor del histórico diario Buenos Aires Herald.

Durante los años de la última dictadura militar argentina, el Herald fue uno de los medios que denunció las violaciones a los derechos humanos, cumpliendo un rol clave en la difusión internacional de esas denuncias.

Cada año, Cox participa del posgrado dictando un seminario especial de Ética Periodística, en el que comparte con los estudiantes su experiencia profesional y su trabajo al frente del Herald entre 1976 y 1983.

Formación periodística con prácticas profesionales

El Ciclo 2026 del Posgrado en Periodismo de Investigación comenzará sus clases en abril.

El programa se distingue porque todos sus docentes son periodistas en actividad, lo que permite combinar formación académica con experiencia profesional en medios de comunicación.

El posgrado se cursa en modalidad virtual y ofrece un amplio programa de prácticas profesionales e inserción laboral, características que lo posicionan como una de las propuestas de formación para graduados con mayor contacto con el ejercicio real del periodismo en la Argentina.

La Universidad del Sur de Buenos Aires, institución creada por la Fundación del Grupo Perfil, desarrolla programas académicos orientados a la formación de profesionales de la comunicación dentro de un entorno mediático real.

Para más información sobre el programa o el proceso de inscripción se puede escribir a [email protected] o comunicarse por WhatsApp: +54 9 11 5060-8474