Cómo aplicar a la Beca Robert Cox para el Posgrado en Periodismo de Investigación

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) junto al Grupo Perfil anunciaron la apertura de una nueva convocatoria para el concurso por la Beca Robert Cox, que ofrece la posibilidad de cursar gratuitamente el Posgrado en Periodismo de Investigación.

La beca forma parte de la duodécima edición del programa, una propuesta académica orientada a graduados y profesionales del periodismo que buscan profundizar su formación en investigación periodística.

Este posgrado se destaca por ofrecer una gran cantidad de prácticas profesionales en medios de comunicación, lo que lo posiciona como uno de los programas para graduados con mayor vinculación con el ejercicio real del periodismo en el país.

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Para postularse a la beca, las personas interesadas deberán presentar una carta de presentación, donde expliquen sus objetivos académicos y profesionales, junto con un currículum vitae actualizado.

La documentación debe enviarse al correo [email protected], indicando en el asunto “Beca Robert Cox”.

Las postulaciones podrán enviarse hasta el 31 de marzo de 2026.

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el Comité Académico del Posgrado, integrado por autoridades de Perfil Educación y de la USBA, evaluará todas las presentaciones y definirá quién recibirá la beca.

Requisitos de postulación

Para participar del concurso es necesario contar con título universitario de grado o título terciario en Periodismo.

También podrán postularse estudiantes que se encuentren cursando el último año de su carrera y periodistas en ejercicio con al menos tres años de experiencia profesional comprobable.

La beca que homenajea a Robert Cox

La Beca Robert Cox rinde homenaje al periodista británico Robert Cox, quien fue editor del Buenos Aires Herald durante los años de la última dictadura militar argentina.

Durante ese período, el diario tuvo un papel clave al denunciar las desapariciones y las violaciones a los derechos humanos, contribuyendo a que esas denuncias tuvieran repercusión internacional.

Cada año, Cox participa del programa académico dictando un seminario especial de Ética Periodística, en el que comparte su experiencia profesional con los estudiantes.

Un posgrado orientado a la práctica periodística

El Posgrado en Periodismo de Investigación comenzará su Ciclo 2026 en abril.

El programa se cursa en modalidad virtual y se caracteriza porque todos sus docentes son periodistas en actividad, lo que permite integrar la formación académica con la práctica profesional en medios.

La Universidad del Sur de Buenos Aires, creada por la Fundación del Grupo Perfil, impulsa programas educativos orientados a la formación de comunicadores y periodistas dentro de un ecosistema mediático real.

Más información:

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WhatsApp: +54 9 11 5060-8474