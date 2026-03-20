Comunicación Periodística en la USBA: estudiá dentro de la redacción de Perfil

Quienes quieran formarse en el campo del periodismo y la producción de contenidos pueden inscribirse en la Licenciatura en Comunicación Periodística de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), una carrera orientada a preparar profesionales capaces de desempeñarse en medios gráficos, audiovisuales y digitales.

La USBA, universidad creada por el Grupo Perfil, propone un modelo educativo particular: estudiar comunicación dentro de un medio de comunicación real.

La carrera cuenta con un plan de estudios actualizado y orientado al ejercicio profesional del periodismo, que combina formación teórica con una fuerte experiencia práctica.

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Las clases comenzarán el 16 de marzo y las inscripciones para el ciclo lectivo ya se encuentran abiertas.

Uno de los principales diferenciales de la universidad es que los estudiantes se forman dentro de una redacción multimedia en funcionamiento. Durante la cursada, los alumnos pueden participar de prácticas profesionales y programas de pasantías, lo que les permite conocer de cerca las dinámicas reales del trabajo periodístico.

La USBA es la única universidad que funciona dentro de una redacción multimedia, con docentes que son periodistas en actividad y con amplia trayectoria profesional.

Las aulas se encuentran en la redacción de Editorial Perfil, donde se producen medios como el Diario Perfil, las revistas Noticias, Caras y Fortuna, además de otros proyectos del grupo.

En ese mismo entorno funcionan también Net TV, Canal E, Caras TV y Radio Perfil, lo que permite que los estudiantes aprendan comunicación dentro de un ecosistema mediático activo.

Licenciatura en Comunicación Periodística

La carrera tiene una duración de cuatro años y otorga el título de Licenciado en Comunicación Periodística.

Está orientada a formar profesionales capaces de:

Producir contenidos periodísticos en distintos formatos

Analizar información y desarrollar investigaciones

Crear proyectos comunicacionales para diferentes plataformas

Trabajar en medios digitales, audiovisuales y gráficos

La cursada se organiza en dos turnos:

Turno mañana: lunes a viernes de 9.30 a 12.30

Turno noche: lunes a viernes de 18.30 a 21.30

Inscripciones abiertas

Las clases comienzan a fines de marzo y los cupos son limitados, por lo que la universidad recomienda realizar la inscripción con anticipación.

La Universidad del Sur de Buenos Aires, creada por la Fundación del Grupo Perfil, impulsa programas académicos orientados a la formación de profesionales de la comunicación dentro de un entorno periodístico real.

Más información:

Mail: [email protected]

WhatsApp: +54 9 11 5060-8474