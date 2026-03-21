Comunicación Institucional: formación académica con prácticas y pasantías rentadas

La Licenciatura en Comunicación Institucional de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) abrió su inscripción para el ciclo lectivo 2026, con inicio de clases previsto para marzo.

La carrera está orientada a estudiantes interesados en desarrollarse en el campo de la comunicación organizacional, la planificación estratégica y la gestión institucional de la comunicación.

La USBA, universidad creada por Editorial Perfil, se distingue por ofrecer una experiencia educativa particular: formar comunicadores dentro de una redacción multimedia activa.

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En este entorno, los estudiantes pueden aprender comunicación en contacto directo con el trabajo periodístico, compartiendo espacios con profesionales que se desempeñan en distintos medios.

El ecosistema mediático donde se desarrolla la formación incluye Perfil.com, Revista Noticias, Revista Caras, Net TV, Canal E y Radio Perfil, entre otros proyectos del grupo.

Este contexto permite a los alumnos comprender las dinámicas reales de producción de contenidos, comunicación institucional y gestión mediática.

La carrera tiene una duración de cuatro años y contempla además un título intermedio de Técnico Superior en Comunicación Institucional.

Durante la cursada, los estudiantes adquieren conocimientos vinculados a:

Comunicación corporativa

Gestión estratégica de la comunicación

Relaciones públicas

Marketing y comunicación organizacional

Producción de contenidos

Análisis del discurso y semiología

Esta formación permite que los egresados puedan desarrollarse profesionalmente en medios de comunicación, empresas, organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas.

Plan de estudios y formación profesional

El plan académico incorpora materias vinculadas con teoría de la comunicación, planificación corporativa, responsabilidad social empresaria, comunicación interna, marketing y nuevos formatos digitales.

Además, los estudiantes participan de talleres integradores y proyectos de producción comunicacional, donde aplican los conocimientos adquiridos durante la carrera.

Inscripción abierta

Las inscripciones para comenzar en marzo de 2026 ya están abiertas.

Para iniciar la inscripción es necesario haber completado los estudios secundarios.

Quienes quieran recibir más información pueden comunicarse con la universidad.

Más información:

Mail: [email protected]

WhatsApp: +54 9 11 5060-8474