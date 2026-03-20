Nueva reunión informativa sobre las carreras de Comunicación de la Universidad de Perfil

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) realizará una reunión informativa dirigida a quienes estén interesados en comenzar sus estudios en el área de la comunicación. Durante el encuentro se presentarán las carreras de Comunicación Institucional y Comunicación Periodística, junto con los detalles de su propuesta académica y modalidad de cursada.

La universidad tiene su sede en el edificio de Editorial Perfil, ubicado en California 2731, en el barrio porteño de Barracas. En este espacio se desarrolla una experiencia educativa particular, ya que las aulas conviven con una redacción multimedia en funcionamiento.

En el mismo edificio se producen distintos medios del grupo, como el Diario Perfil y las revistas Noticias, Caras y Fortuna. También operan allí los estudios de Net TV, Canal E, Caras TV y Radio Perfil, lo que convierte al lugar en un entorno de trabajo periodístico activo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Esta integración permite que los estudiantes se formen dentro de un contexto profesional real. A lo largo de la carrera, los alumnos pueden conocer de cerca el funcionamiento de los medios, las rutinas de producción periodística y las herramientas utilizadas en la comunicación contemporánea.

Las carreras de Comunicación Institucional y Comunicación Periodística están diseñadas para brindar una formación integral, que permita a los estudiantes desarrollarse tanto en medios de comunicación como en organizaciones públicas, privadas y del tercer sector.

La propuesta académica combina contenidos teóricos con espacios de práctica profesional, con el objetivo de formar comunicadores capaces de analizar contextos, producir contenidos y diseñar estrategias comunicacionales.

La reunión informativa se realizará este jueves a las 18.30 y estará orientada a quienes quieran conocer más sobre los planes de estudio, la modalidad de cursada y las oportunidades profesionales que ofrece la universidad.

Reunión informativa: jueves a las 18.30Más información:

Mail: [email protected]

WhatsApp: +54 9 11 5060-8474