"Constitucionalismo y Derechos Humanos", el nuevo curso de Andrés Gil Domínguez

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) presenta el curso Constitucionalismo y Derechos Humanos, que propone un análisis actualizado sobre el constitucionalismo argentino y los derechos humanos en el marco del Estado constitucional y convencional de derecho. A lo largo de cuatro encuentros, se trabajarán los principales desafíos contemporáneos vinculados con la igualdad, la innovación tecnológica, los derechos sociales y ambientales, y el rol de los jueces en la protección de las garantías fundamentales.

El curso estará a cargo de Andrés Gil Domínguez, abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (UBA), reconocido especialista en derecho constitucional. Su trayectoria combina la investigación académica, la práctica profesional y la divulgación, con una activa participación en proyectos nacionales e internacionales que promueven la defensa y desarrollo del constitucionalismo en América Latina.

Programa

Clase 1 (18/11): El Estado constitucional y convencional de derecho como modelo argentino. Democracia y sistema de derechos. El rol de los jueces.

Clase 2 (25/11): El derecho a la no discriminación. Las acciones positivas.

Clase 3 (02/12): El derecho al desarrollo científico y tecnológico. La era de la IAGen.

Clase 4 (09/12): El orden socioeconómico constitucional y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Inscripciones abiertas aquí.





