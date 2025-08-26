“De Alfonsín a Milei: Decisiones políticas de nuestro pasado violento” el curso de Luis Moreno Ocampo

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) presenta el nuevo curso titulado “De Alfonsín a Milei: Las decisiones políticas de investigar nuestro pasado violento". Con la conducción de Luis Moreno Ocampo, fiscal adjunto en el histórico Juicio a las Juntas y primer Fiscal General de la Corte Penal Internacional, el curso invita a reflexionar sobre cómo se construyen las narrativas de memoria, democracia y derechos humanos en nuestro país.

El programa propone un recorrido histórico y político por las decisiones clave en torno a la justicia transicional en Argentina, desde el Juicio a las Juntas en 1985 hasta los debates contemporáneos en la era Milei.

Abogado egresado de la UBA, Moreno Ocampo fue juez en procesos contra los carapintadas, asesor de la ONU en temas de justicia internacional, y profesor visitante en Stanford, Harvard y Georgetown. Reconocido con la Legión de Honor de Francia y seleccionado como uno de los "100 Pensadores Globales" por Foreign Policy, combina prestigio académico con una experiencia única en los temas que abordará este seminario.

El curso se inicia el miércoles 5 de noviembre y tendrá una duración total de 6 clases sincrónicas virtuales, los miércoles y sábados de 19:00 a 20:20 hs.

Este programa busca explorar los hitos fundamentales del proceso de justicia transicional en Argentina y su impacto político, institucional y cultural hasta la actualidad, brindando herramientas para analizar cómo esos momentos históricos modelan las narrativas políticas, el ejercicio de derechos y los debates actuales sobre memoria, represión y democracia.

Al finalizar, los participantes recibirán la titulación académica de Extensión Universitaria de la USBA.

Programa académico

Clase 1 – Miércoles 5 de noviembre

1983: ¿Medalla o juicio a los comandantes?

La discusión en torno al inicio de la democracia y el rumbo que debía tomar el tratamiento de los crímenes de la dictadura.

Clase 2 – Miércoles 12 de noviembre

Alfonsín presidente y un diciembre histórico

El contexto político y social de los primeros días de la democracia y su trascendencia.

Clase 3 – Miércoles 19 de noviembre

Del juicio a las juntas a la rebelión carapintada

El éxito que impulsó la revisión del pasado más lejos de lo prometido por Alfonsín.

Clase 4 – Miércoles 26 de noviembre

Menem: control de los carapintadas, indultos y nuevo encarcelamiento de Videla

El giro político de los 90 en torno a la justicia y la memoria.

Clase 5 – Sábado 6 de diciembre

Néstor Kirchner y la reapertura de las investigaciones

El papel del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en el nuevo impulso a los juicios por delitos de lesa humanidad.

Clase 6 – Sábado 13 de diciembre

Milei: propuestas anticorrupción y el debate sobre los crímenes de las guerrillas

La reapertura de discusiones históricas y las tensiones políticas actuales. ¿Qué aprendimos?

Inscripción abierta aquí

La USBA es la universidad creada por la Fundación del Grupo Perfil.

Y en oferta académica de Extensión Universitaria de la USBA, también están disponibles los siguientes cursos:

Más información: [email protected] / WhatsApp: +54 9 11 4478-6463