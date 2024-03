Especialistas de la salud aportaron su visión en Agenda Corporativa

Perfil Educación presentó el nuevo evento titulado "El Futuro de la Salud", en el marco de la Agenda Corporativa organizada por el Grupo Perfil. El encuentro tendrá un formato de programa especial, que se emitirá en vivo por Perfil.com y tendrá una amplia cobertura en Diario Perfil y revista Noticias, y también será televisado por el canal Net. La salud es un tema primordial en Argentina, es por ello que convocamos a líderes del sector, funcionarios y especialistas, a debatir sobre esta agenda.

Abrió el programa Claudio Celano Gómez, editor Jefe de Revista Fortuna y presentó al Dr. Fabio Nachman, médico gastroenterólogo MN 96066, quien actualmente se desempeña como jefe del servicio de gastroenterología del hospital universitario Fundación Favaloro, donde creó la Residencia en Gastroenterología. Es profesor adjunto de pregrado y director de la carrera de Gastroenterología de la Universidad Favaloro, para debatir sobre la salud y su relación con las nuevas tecnologías y el peligro de las redes sociales.

El Dr. Nachman comentó en el especial acerca de la sobreinformación que existe sobre la salud en las redes sociales; "Uno no debería guiarse ni por Google, ni por redes sociales para saber qué hacer si tengo un síntoma o no. Sabemos que hoy la información abunda, lo que no quiere decir que esto sea correcto". También comentó acerca de los cuidados de la salud, la prevención y la importancia de una consulta médica ante cualquier síntoma, además de cuidarse de la sobre información que hay en las redes sociales en cuanto al tema.

Para cerrar este especial, será invitado como especialista a Marcelo Abril, director Ejecutivo de la Fundación Mundo Sano, secretario técnico de la Unidad Técnica de la Iniciativa Iberoamericana “Ningún Bebé con Chagas” y miembro del Secretariado de la Coalición Chagas, para compartir el rol de la Fundación Mundo Sano, su trabajo en el país con la OMS y su rol educativo. Además hablarán sobre qué son las enfermedades desatendidas, entre otros temas.

Abril comentó que "Mundo Sano es una fundación familiar, cuya misión es mejorar el acceso a la salud de las personas afectadas por las enfermedades desatendidas, que son aquellas que impactan en las poblaciones más vulnerables y que tienen graves consecuencias para el desarrollo de quienes las padecen. Desde hace 30 años Mundo Sano contribuye a la Salud Pública mediante la investigación en terreno, la generación de evidencia científica y la cooperación público-privada". También agregó que "La Fundación desarrolla modelos epidemiológicos mediante análisis matemáticos e información geoespacial, en un trabajo conjunto con el Instituto Gulich (CONAE -UNC). Desde el año 2009 Mundo Sano pone el foco en las enfermedades trasmitidas por el mosquito Aedes aegypti, implementando acciones de vigilancia y control en localidades del centro y norte de Argentina, siempre en articulación con los centros de salud locales, municipios y la delegación de Vectores de Nación".

Mundo Sano impulsó la Iniciativa Iberoamericana “Ningún Bebé con Chagas” a la que adhieren ocho países, entre ellos la argentina. Esta Iniciativa, de la que es Unidad Técnica, tiene como objetivo contribuir con la eliminación de la transmisión materno- infantil de la enfermedad de Chagas y fortalecer los sistemas de salud en materia de prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento de la enfermedad.

Además, la Fundación implementa programas y proyectos centrados en el paciente en la Triple Frontera del Chaco Salteño (Argentina, Bolivia y Paraguay), en Pampa del Indio (Chaco), en Almirante Brown (Buenos Aires), entre otras localidades con el objetivo de contribuir a la eliminación de la Transmisión Materno Infantil de la Infección por VIH, Hepatitis B, Sífilis y Chagas y siguiendo los lineamientos de la Estrategia ETMI-Plus de la Organización Panamericana de la Salud.

Marcelo Abril es director ejecutivo de la Fundación Mundo Sano, secretario técnico de la Unidad Técnica de la Iniciativa Iberoamericana “Ningún Bebé con Chagas” y miembro del Secretariado de la Coalición Chagas. Abril es Licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad CAECE. Es autor y coautor de dos libros y numerosos artículos especializados en control vectorial y vigilancia entomológica; y conferencista y disertante en numerosos congresos nacionales e internacionales. En el ámbito académico fue docente en las universidades CAECE y Maimónides.

El objetivo de Agenda Corporativa es realizar encuentros para reunir a las principales figuras políticas, corporativas y especialistas con el mejor equipo periodístico del Grupo Perfil para inspirar, intercambiar y generar compromisos en torno a los desafíos que enfrentará la Argentina en cada rubro. La iniciativa tocará temas de vital importancia como el futuro de los bancos y las fintech, la tecnología, el sector agropecuario, el futuro de Vaca Muerta, el techo de cristal, entre otros.

