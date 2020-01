El Gobierno confirmó el regreso del programa "Conectar Igualdad"

El Gobierno de Alberto Fernández tomó la decisión de reactivar el programa educativo Conectar Igualdad. Así lo informó este jueves la viceministra de Educación de la Nación, Adriana Puiggrós. No obstante, cuando se le consultó si podía dar detalles acerca de cómo se iba a implementar la vuelta de esta política, la funcionaria reconoció: "Puedo dar detalles muy iniciales".

Al respecto, en diálogo con Víctor Hugo Morales en AM 750, Puiggrós advirtió: "El programa Conectar Igualdad fue desarticulado y se abandonó el cuidado de los equipos. Estamos haciendo un balance o inventario de lo que ha quedado, hay lugares donde los equipos están rotos, otros lugares en que los equipos están en cajas". También consignó: "Hay equipos que han sido adquiridos después de que se ha desarticulado el programa".

Puiggrós sostuvo que el Gobierno tiene "la decisión de renovar el programa, ponerlo en marcha y usar los diversos soportes". En cuanto a esto último, ejemplificó: "Los chicos usan mucho el celular y hoy el celular es una computadora".

"Vamos a reactivar el programa utilizando distintos soportes y sumando la Campaña Nacional de Lectura", agregó.

Ante la consulta de Víctor Hugo respecto de cuándo puede volver Conectar Igualdad, Puiggrós reconoció: "Va a llevar varios meses" y añadió que hay diferencias territoriales, ya que hay provincias que sostuvieron el programa por su cuenta y otras que no. Además, se refirió a otra problemática: "Arsat no terminó de ser conectado a los municipios, por lo que hay muchos municipios que hay que conectar".

Conectar Igualdad fue un programa lanzado por el Gobierno de Cristina Kirchner en 2010 con la intención de reducir la brecha digital. Durante su implementación se le entregaron computadoras netbooks a todos los estudiantes y docentes de establecimientos públicos de educación secundaria, especial y de formación docente del país. Además, el programa generaba contenidos educativos para que pudieran ser utilizados por los alumnos y los docentes.

Durante su Presidencia, Mauricio Macri decidió transferir a las provincias la responsabilidad del programa, lo que virtualmente implicó su desarticulación, ya que la mayoría de los distritos no dispuso de los fondos para sostenerlo. Macri llegó a declarar: "¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían Internet? Es como repartir asado y no tener parrilla".

