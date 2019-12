Historias de estudiantes viajeros

El Sistema Nacional de Reconocimiento Académico es una iniciativa del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología que hoy permite a unos 400 mil estudiantes de 91 universidades, solicitar el pase a otra universidad, retomar sus estudios, cambiar de carrera o institución, o realizar una movilidad temporaria.

Tal es el caso de Carla Pinto, una jóven de 27 años de La Paz, Mendoza, quien estudiaba el último año de Medicina en la Universidad Nacional de Cuyo y decidió participar de la convocatoria de Movilidades RTF para cursar el último semestre de su carrera en Buenos Aires. “Tenía que hacer el internado rotatorio y elegí la Universidad del Salvador porque me permite realizar prácticas de Pediatría en el Hospital Gutiérrez”, explica Carla. “Quería conocer el sistema educativo y de salud de Buenos Aires y también sus hospitales, porque el año que viene debo elegir dónde rendir para ingresar a una residencia y las movilidades me parecieron una buena oportunidad para conocerlas. Los métodos de enseñanza son similares a Mendoza, pero al ser un hospital grande, me encontré con casos clínicos mucho más raros. Creo que para un estudiante de medicina es muy importante tener una experiencia así”, añade a poco de finalizar el cuatrimestre.

La historia de Esteban Matteucci es diferente. Tiene 39 años y es estudiante de Ingeniería en Computación de la Universidad Nacional de Tucumán. Al tiempo de comenzar su carrera lo contrataron de una importante empresa minera y no pudo hacer coincidir sus horarios de trabajo con la facultad. “Comencé a postergar el cursado y a rendir finales como podía, pero nunca quise abandonar”, cuenta. Años después, recibió otra propuesta, pero en Buenos Aires. “La única opción era rendir libre viajando constantemente de capital a Tucumán, lo que me era muy costoso y me demandaba mucho tiempo. Pero este año me contactaron de mi universidad y me comentaron que se lanzó una convocatoria de movilidades estudiantiles que me permitiría cursar las últimas dos materias que me faltan en alguna universidad en Buenos Aires, y elegí CAECE. Lo que más rescato es que podré cursar en la ciudad donde vivo, pero obtener el título de mi universidad y en mi provincia”, relata contento Esteban.

Guido Calio no hizo una movilidad temporaria sino un pase permanente. Fue en 2018, y se convirtió en el primer estudiante en hacerlo a través del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico. Estudiaba Ingeniería Civil en la Universidad Nacional del Sur y por cuestiones personales, a punto de comenzar el cuarto año, tuvo que buscar otro lugar donde continuar su carrera. “Pensé en rendir equivalencias pero me advirtieron que tendría que volver a hacer materias de primero, segundo y tercero. Averiguando, me enteré de este sistema, decidí realizar un pase a la Universidad Nacional de Córdoba y evité perder, como mínimo, un año de mi carrera. Ahora ya como estudiante de la UNC apliqué al programa ARFITEC y haré una movilidad estudiantil a Francia”, cuenta Guido.

El Sistema Nacional de Reconocimiento Académico es una política pública implementada desde el año 2016, de la cual actualmente participan, tanto de universidades públicas y privadas, las carreras de Ingeniería, Informática, Arquitectura y Diseño, Veterinaria, Agronomía, Biología, Química, Medicina, Odontología, Matemáticas, Física, Geología, Ciencias Ambientales, Turismo, Hotelería y Gastronomía. La próxima semana rubricarán sus convenios las carreras de Enfermería, sumando así a 41.600 estudiantes.

Para más información sobre la movilidad estudiantil, ingresar a http://rtfsimulador.siu.edu.ar/