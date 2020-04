La UNAHUR inició su primer cuatrimestre con becarias de ingeniería e informática

La Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) fue una de las casas de estudios que inició el

dictado de clases 2020 en modalidad virtual. El inicio del primer cuatrimestre para la UNAHUR

también tuvo como novedad destacada que significó el comienzo de una nueva etapa para 50

estudiantes de la Universidad que comenzaron a transitar su primera experiencia como becarias de

ingeniería eléctrica/metalúrgica/informática. Se trata de medio centenar de mujeres que accedieron a

las becas de estímulo académico que la UNAHUR presentó a finales del año pasado.

"Es importante este tipo de becas para estimular y promover carreras estratégicas en nuestro país

como lo son las ingenierías. Además, con esta iniciativa buscamos generar igualdad de

oportunidades para las mujeres, para que puedan estudiar carreras en donde actualmente son una

clara minoría y que, en algunos casos, ronda el 5 % del total de estudiantes", detalla el vicerrector a

cargo del rectorado, Walter Wallach. "Son carreras en las cuales tanto hombres como mujeres tienen

el mismo derecho a estudiar y alcanzar el mismo desarrollo profesional, por lo que este tipo de becas

es un modo de asegurar ese derecho", agrega.

En este contexto, la UNAHUR se propuso fomentar activamente y con acciones concretas la

incorporación igualitaria de mujeres y generar nuevas oportunidades que transformen las

inequidades de género existentes, a través del programa de políticas universitarias de igualdad de

género a partir del cual se instrumentó el Plan de Becas.

En esta dirección, Wallach destacó la importancia de otorgar las becas en este momento excepcional:

"Ante la imposibilidad de cursar presencialmente todo se hace más difícil, sin embargo,

el cuatrimestre comenzó y las clases se están llevando adelante, por lo que las becas son un apoyo de

gran relevancia para nuestras estudiantes”.



En primera persona

"Esta beca representa un incentivo importante para mí, me da fuerzas para seguir estudiando esta

carrera que me apasiona y es además un estímulo para animar a más mujeres que todavía tienen ese

miedo a cursar carreras comúnmente llamadas pesadas", comenta Vanesa Paz, becaria de

la Tecnicatura en Energía eléctrica. "Que la universidad, siendo tan nueva, tenga este tipo de

políticas, a mí -como mujer, como estudiante- me enorgullece muchísimo”, reflexiona.

"Es una oportunidad para integrar y contribuir a la igualdad en un área en donde hay mucho

prejuicio a la hora de ser mujer. Para mí estudiar Ingeniería es algo que siempre quise hacer desde

chica y esta beca me brinda la posibilidad de seguir haciéndolo", expresa Daniela Chiogna, becaria

de ingeniería Metalúrgica.

Por su parte, Yesica Ramírez, becaria de la Tecnicatura en Informática, señala que es la primera vez

que accede a una beca desde que inició su vida universitaria, y que el apoyo económico es muy

importante para transitar la cursada virtual con la tranquilidad de que, “si surge algún percance con

mi computadora, voy a poder repararla”. Además, Yesica comenta cómo está viviendo este

cuatrimestre tan particular: "Los profesores están poniendo mucho de sí para lograr que sea posible

seguir con la cursada, y esto demuestra el compromiso que se tiene por la enseñanza. Realmente agradezco mucho ese esfuerzo y espero ser capaz de retribuirlo, aprobando materias en este

cuatrimestre".

Las becas en contexto

En el año 2012, el Ministerio de Educación de la Nación creó el Plan Estratégico de Formación de

Ingenieros/as que, a través de becas y estímulos, promovió alcanzar la meta de un ingeniero/a cada

4000 habitantes en nuestro país. Los datos más recientes indican que Argentina tiene un ingeniero/a

cada 4900 habitantes, por lo que es preciso continuar con el impulso a las ingenierías.

En la UNAHUR se observa que el 94% de los alumnos de Ingeniería Eléctrica son hombres y que

sólo 1 de cada 7 estudiantes de Ingeniería Metalúrgica son mujeres, mientras que en Informática por

cada alumna mujer hay 4 hombres. Estos números dan cuenta de una realidad dispar en cuanto al

acceso a estas áreas, consideradas estratégicas para el fomento del desarrollo nacional, y la necesidad

de llevar acciones tendientes a igualar la participación.