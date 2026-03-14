La USBA abre la inscripción para estudiar Comunicación Periodística en la redacción de Perfil

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) abrió las inscripciones para la Licenciatura en Comunicación Periodística, una carrera orientada a quienes desean desarrollarse profesionalmente en medios de comunicación y producción de contenidos.

La propuesta académica se distingue por ofrecer una experiencia educativa particular: formar periodistas dentro de una redacción multimedia en funcionamiento.

La USBA, universidad creada por el Grupo Perfil, permite que los estudiantes se formen en contacto directo con el trabajo periodístico real, aprendiendo junto a profesionales que se desempeñan en distintos medios.

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La carrera combina formación universitaria, prácticas profesionales y programas de pasantías, lo que facilita que los estudiantes puedan adquirir experiencia antes de finalizar sus estudios.

Las clases comenzarán el 16 de marzo, y las inscripciones ya se encuentran disponibles.

Las aulas se encuentran dentro de la redacción de Editorial Perfil, donde se producen distintos medios del grupo como Perfil.com, Diario Perfil, Revista Noticias, Caras y Fortuna.

En ese mismo espacio también funcionan Net TV, Canal E, Caras TV y Radio Perfil, lo que conforma un ecosistema mediático activo que permite a los estudiantes comprender las dinámicas reales de la producción periodística.

Una carrera orientada al periodismo profesional

La Licenciatura en Comunicación Periodística tiene una duración de cuatro años y otorga el título de Licenciado en Comunicación Periodística.

Durante la carrera, los estudiantes desarrollan competencias vinculadas con:

Producción de contenidos periodísticos

Investigación y análisis de la información

Periodismo digital y audiovisual

Gestión de proyectos comunicacionales

La cursada se organiza en dos turnos:

Turno mañana: lunes a viernes de 9.30 a 12.30

Turno noche: lunes a viernes de 18.30 a 21.30

Inscripciones abiertas

Las clases comenzarán a fines de marzo y las vacantes son limitadas, por lo que desde la universidad recomiendan iniciar la inscripción con anticipación.

La Universidad del Sur de Buenos Aires, institución educativa creada por la Fundación del Grupo Perfil, desarrolla programas académicos orientados a la formación de profesionales de la comunicación dentro de un entorno mediático real.

Más información:

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