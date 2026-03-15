La USBA abrió la inscripción para estudiar Comunicación Institucional en la redacción de Perfil

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) abrió la inscripción para la Licenciatura en Comunicación Institucional, una carrera orientada a quienes buscan desarrollarse en el campo de la comunicación organizacional, corporativa y estratégica.

La propuesta académica se distingue por ofrecer una formación universitaria dentro de un entorno profesional real, ya que la universidad funciona dentro del edificio de Editorial Perfil.

En ese espacio conviven las aulas universitarias con la redacción multimedia del grupo, donde se producen distintos medios de comunicación.

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Entre ellos se encuentran Perfil.com, las revistas Noticias, Caras y Fortuna, y los estudios de Net TV, Canal E, Caras TV y Radio Perfil.

Este ecosistema permite que los estudiantes aprendan comunicación dentro de un ambiente profesional activo, observando y participando de las dinámicas reales del trabajo comunicacional.

La Licenciatura en Comunicación Institucional tiene una duración de cuatro años y otorga además un título intermedio de Técnico Superior en Comunicación Institucional.

Durante la carrera, los estudiantes incorporan conocimientos vinculados con:

Planificación estratégica de la comunicación

Comunicación corporativa

Relaciones públicas

Marketing

Análisis de medios

Gestión de comunicación institucional

Además, el plan de estudios incluye talleres integradores y proyectos de producción comunicacional, que permiten aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales.

Los egresados de la carrera pueden desempeñarse en organizaciones públicas y privadas, empresas, medios de comunicación y agencias de comunicación.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones para comenzar la carrera en marzo de 2026 ya se encuentran disponibles.

Para iniciar el proceso de inscripción es necesario haber finalizado el nivel secundario.

Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse con la universidad.

Contacto:

[email protected]

Desde la universidad recomiendan realizar la inscripción con anticipación, ya que las vacantes son limitadas.