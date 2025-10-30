Nuevo Curso de Comunicación Institucional en la plataforma online de extensión universitaria

¿Querés aprender a gestionar la comunicación institucional en tu organización?
En el nuevo curso Comunicación Institucional: La gestión de un intangible vital, ofrecido por la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) en su plataforma de Extensión Universitaria, descubrirás cómo diseñar estrategias efectivas para construir y fortalecer la identidad, imagen y reputación de tu organización.
Este curso, diseñado en formato 100% asincrónico, se adapta a tu disponibilidad y ritmo de aprendizaje. Al finalizar, obtendrás un certificado académico avalado por la USBA.
¿Qué vas a aprender en este curso?
Comunicación institucional:
- Recursos y estrategias para llegar eficazmente a los públicos clave.
Identidad, imagen y reputación:
- Construcción de la identidad corporativa: misión, visión, valores y cultura.
- Cómo se percibe la imagen organizacional y su impacto en la reputación.
Estrategias de comunicación:
- Desde el diagnóstico inicial hasta la evaluación de resultados.
- Definición de objetivos, públicos y tácticas.
Gestión de crisis y riesgos:
- Comunicación en situaciones de crisis para minimizar impactos.
- Identificación y manejo de riesgos potenciales.
Relaciones con los medios de comunicación:
- Capacitación de voceros y estrategias de agenda pública.
Redes sociales e influencers:
- Cómo mapear audiencias y aprovechar nuevas plataformas para maximizar alcance.
¿Por qué elegir este curso?
- Conocimiento actual y práctico: Aprendé a gestionar los aspectos clave de la comunicación institucional en un entorno dinámico.
- Metodología flexible: Formato asincrónico que se adapta a tu ritmo.
- Certificación: Diploma avalado por la USBA, universidad del Grupo Perfil.
Otros cursos disponibles
La plataforma de la USBA también cuenta con cursos como Marketing Digital, Community Manager, Diseño UX y Periodismo Digital, entre otros.
Más información
Para obtener más información sobre el curso Comunicación Institucional: La gestión de un intangible vital, visitá nuestra página de Elearning o escribinos a [email protected]. ¡Te esperamos!