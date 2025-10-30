jueves 30 de octubre de 2025
Nuevo Curso de Comunicación Institucional en la plataforma online de extensión universitaria

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), que depende del Grupo Perfil, ofrece una gran plataforma de cursos cortos online, dictados por distintos expertos en el área. Son cursos asincrónicos. Se obtiene titulación académica. Precios accesibles. Inscripción abierta.

Curso intensivo de verano de comunicación institucional
¿Querés aprender a gestionar la comunicación institucional en tu organización?

En el nuevo curso Comunicación Institucional: La gestión de un intangible vital, ofrecido por la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) en su plataforma de Extensión Universitaria, descubrirás cómo diseñar estrategias efectivas para construir y fortalecer la identidad, imagen y reputación de tu organización.

Este curso, diseñado en formato 100% asincrónico, se adapta a tu disponibilidad y ritmo de aprendizaje. Al finalizar, obtendrás un certificado académico avalado por la USBA.

¿Qué vas a aprender en este curso?

Comunicación institucional:

  • Recursos y estrategias para llegar eficazmente a los públicos clave.

Identidad, imagen y reputación:

  • Construcción de la identidad corporativa: misión, visión, valores y cultura.
  • Cómo se percibe la imagen organizacional y su impacto en la reputación.

Estrategias de comunicación:

  • Desde el diagnóstico inicial hasta la evaluación de resultados.
  • Definición de objetivos, públicos y tácticas.

Gestión de crisis y riesgos:

  • Comunicación en situaciones de crisis para minimizar impactos.
  • Identificación y manejo de riesgos potenciales.

Relaciones con los medios de comunicación:

  • Capacitación de voceros y estrategias de agenda pública.

Redes sociales e influencers:

  • Cómo mapear audiencias y aprovechar nuevas plataformas para maximizar alcance.

¿Por qué elegir este curso?

  • Conocimiento actual y práctico: Aprendé a gestionar los aspectos clave de la comunicación institucional en un entorno dinámico.
  • Metodología flexible: Formato asincrónico que se adapta a tu ritmo.
  • Certificación: Diploma avalado por la USBA, universidad del Grupo Perfil.

Otros cursos disponibles
La plataforma de la USBA también cuenta con cursos como Marketing Digital, Community Manager, Diseño UX y Periodismo Digital, entre otros.

Más información
Para obtener más información sobre el curso Comunicación Institucional: La gestión de un intangible vital, visitá nuestra página de Elearning o escribinos a [email protected]. ¡Te esperamos!

