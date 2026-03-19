Reunión informativa sobre las carreras de la Universidad de Perfil

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) organizará una reunión informativa para presentar su propuesta académica en el área de la comunicación. El encuentro estará dirigido a quienes estén evaluando comenzar una carrera universitaria vinculada con el periodismo, la comunicación institucional y la producción de contenidos.

Durante la reunión se brindará información sobre las carreras de Comunicación Institucional y Comunicación Periodística, sus planes de estudio, modalidad de cursada y oportunidades profesionales.

La USBA funciona dentro del edificio de Editorial Perfil, ubicado en California 2731, en el barrio porteño de Barracas. Allí se desarrolla una experiencia educativa particular, en la que las aulas se integran con una redacción multimedia activa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En ese mismo espacio se producen medios como el Diario Perfil y las revistas Noticias, Caras y Fortuna. También funcionan los estudios de Net TV, Canal E, Caras TV y Radio Perfil, lo que permite a los estudiantes formarse dentro de un entorno vinculado directamente con la práctica profesional.

Esta cercanía con el ecosistema mediático facilita que los alumnos conozcan de primera mano el funcionamiento de los medios y las dinámicas de producción de contenidos periodísticos y comunicacionales.

Las carreras de Comunicación Institucional y Comunicación Periodística están pensadas para formar profesionales capaces de desenvolverse en distintos ámbitos de la comunicación, desde medios de prensa hasta organizaciones e instituciones que requieren estrategias de comunicación y producción de contenidos.

El plan de estudios combina formación teórica con instancias prácticas orientadas al ejercicio profesional, incorporando herramientas de análisis, producción y gestión de la comunicación.

El inicio del ciclo lectivo está previsto para marzo de 2026.

La reunión informativa se realizará este jueves a las 18.30 y permitirá a los interesados conocer la propuesta académica de la universidad y obtener información sobre el proceso de inscripción.



Reunión informativa: jueves a las 18.30

Más información e inscripciones: [email protected]

WhatsApp: +54 9 11 4478-6463