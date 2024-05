Rubén Pollo Sobrero: “Tengo dos hijos que votaron a Milei”

Ruben "Pollo" Sobrero participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) que depende del Grupo Perfil, en la que se refirió a la alarmante situación que presenta el sistema de trenes en la Argentina. "Podemos sufrir una tragedia peor que la de Once. En el reciente choque en Palermo no hubo muertos ni heridos porque era un tren de carga. Si hubiera sido de pasajeros, hablaríamos de decenas de muertos", sostuvo.

El secretario general de la Unión Ferroviaria de la Seccional Oeste es un ferviente opositor al Gobierno pero reconoció que en su familia hubo apoyo para el oficialismo. "Tengo dos hijos que votaron a Milei", advirtió Sobrero en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, vicerrector de USBA.

—Luego del choque de trenes en Palermo se denunció la falta de mantenimiento en el sistema ferroviario. ¿Qué opina al respecto?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

—Desde que asumió Milei, se propuso privatizar los ferrocarriles. Se cree que son estatales, pero el 70% son privados. Estos se manejan en dos partes: pasajeros y carga. La parte de carga genera ganancias fabulosas. De hecho, el año pasado hubo cuatrocientos treinta y cinco descarrilamientos en un año y esto cuesta entre un 1 y 5 millones de dólares, y eso lo paga la gente. Después del choque del San Martín, se incendió una formación entera. Estamos en una situación crítica, y en cualquier momento puede ocurrir otro incidente. El choque en Retiro, que muchos atribuyen al robo de un cable, en realidad fue por la falta de cemento en las vías. Hubo reducción drástica del personal de seguridad y en lugares no hay vigilancia, por eso los robos de cables son frecuentes. Además, la empresa ferroviaria tiene meses sin pagar a los proveedores, lo que complica el suministro de materiales. En febrero, tuvimos que parar locomotoras porque no teníamos gasoil, ya que YPF dejó de suministrarnos debido a deudas impagas. La situación actual es insostenible. Colocás un cable y a los quince minutos lo roban. Hoy, estamos en una situación crítica. Esto no es una afirmación política, es una constatación técnica.

—Usted dice que la situación es crítica. ¿Es posible sufrir otra tragedia como la de Once?

—Podemos sufrir una tragedia peor que la de Once. En el reciente choque en Palermo no hubo muertos ni heridos porque era un tren de carga. Si hubiera sido de pasajeros, hablaríamos de decenas de muertos. Pero la masacre de Once no fue solo un choque, sino una cadena de responsabilidades y corrupción.

—En el caso actual no sería corrupción, sino desinversión. ¿Qué es más peligroso para el funcionamiento de los trenes, la corrupción o la desinversión?

—Ambas son peligrosas. Un tren en mal estado es igual de peligroso que uno mal reparado. Estamos usando repuestos viejos y usados, desarmando locomotoras para armar otras. Es como cambiar las pastillas de freno de tu auto con piezas usadas de otro auto.

El Pollo Sobrero en el Ciclo de Entrevistas con estudiantes de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA).

—Usted es representante de la izquierda. ¿Qué piensa de los votantes de sectores populares que han apoyado a Milei?

—Hay compañeros ferroviarios que votaron a Milei por descontento con el kirchnerismo y con Mauricio Macri. Pero aclaran que no lo votaron para que genere los actuales despidos ni el hambre que estamos sufriendo. Yo creo que comienza a haber signos de cansancio en la gente que votó al Gobierno.

—En 2019, usted confesó que uno de sus hijos había votado a Macri. Y en esta última elección presidencial, fueron muchos votantes jóvenes que apoyaron a Mili. ¿Alguno de sus hijos ahora votó a Milei?

—Sí, tengo dos hijos que votaron a Milei. Tengo cuatro hijos, y las dos mujeres se subieron a la ola verdad y son feministas. No son militantes de izquierda, pero son votantes de izquierda.

—¿Y discuten sobre política en su familia?

—En casa está prohibido hablar de política. Porque hace un tiempo tuvimos una discusión que no me gustó. Mi padre, que era muy peronista, me inculcó valores de trabajo y humildad. A pesar de las dificultades, siempre mantuvimos la dignidad.

—Agradecemos su participación en este Ciclo de Entrevistas con estudiantes de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) y le damos la posibilidad de cerrar con un comentario final que quiera realizar.

—Mi gran frustración fue no poder ser periodista. Por eso, les digo que disfruten mucho lo que ustedes están haciendo. Yo admiro a Rodolfo Walsh, un ejemplo de integridad en el periodismo. El periodismo cumple un rol fundamental en la sociedad, especialmente en momentos de crisis. Ustedes son responsables de proporcionar información veraz y combatir la desinformación. Por eso, siempre vengo gustoso a entrevistas con estudiantes de Periodismo.

Damian Prendes y Karina Gonella

Estudiantes de la Facultad de Comunicación

Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA)