Se realizó 'El Futuro de la Salud', un nuevo especial de Agenda Corporativa de Grupo Perfil

el Dr. Fabio Nachman, médico gastroenterólogo MN 96066, quien actualmente se desempeña como jefe del servicio de gastroenterología del hospital universitario Fundación Favaloro, donde creó la Residencia en Gastroenterología. Es profesor adjunto de pregrado y director de la carrera de Gastroenterología de la Universidad Favaloro

El Dr. Nachman comentó en el especial acerca de la sobreinformación que existe sobre la salud en las redes sociales; "Uno no debería guiarse ni por Google, ni por redes sociales para saber qué hacer si tengo un síntoma o no. Sabemos que hoy la información abunda, lo que no quiere decir que esto sea correcto". También comentó acerca de los cuidados de la salud, la prevención y la importancia de una consulta médica ante cualquier síntoma, además de cuidarse de la sobre información que hay en las redes sociales en cuanto al tema.

El el segundo bloque de este especial, Celano Gómez presentó a Matías Deprati, director de Asuntos Médicos de Elea, con quien habló sobre el futuro y la relevancia de la Industria Farmacéutica, sus desafíos y la visión de Elea. "La industria farmacéutica debe ser considerada como un sector estratégico y relevante en Argentina. Está vinculada a la generación de conocimiento científico, la tecnología, la producción de bienes de alto valor agregado, la atención sanitaria; además de la necesidad de poner al alcance de la comunidad de las novedades terapéuticas disponibles de manera de incrementar el nivel de salud del país", comentó Deprati, quien agregó: "Nuestro país cuenta con una industria farmacéutica nacional industrialmente muy competitiva y tecnológicamente moderna con una presencia y participación en el mercado superior a la de los laboratorios multinacionales. En el caso del Laboratorio Elea manufactura, distribuye y comercializa entre 50 y 60 millones de unidades de medicamentos anualmente, en todo el territorio de la Argentina para personas en todas las etapas de su vida. Además, desarrolla proyectos de biotecnología ocupando capital humano altamente calificado permitiendo sustituir importaciones y disminuyendo la salida de divisas".

También el editor jefe de Revista Fortuna compartirá un bloque con Fernando Lobos, director de Negocios de Sinergium Biotech con quien habló sobre la capacidad que tiene Argentina en la producción de vacunas y la importancia de invertir en investigación y desarrollo, entre otros temas. "Argentina tiene una industria farmacéutica desarrollada y a nivel de vacunas, cuenta con un calendario de vacunación muy completo, acompañado por una infraestructura y una capacidad instalada muy relevante. En Sinergium invertimos y renovados esa capacidad: hoy contamos con una capacidad de mas de 400.000.000 de dosis. Ademas para que las vacunas realmente lleguen a la población se necesitan otras capacidades de cadena de frio, centros de vacunación capacitados, planificacion y logística, que Argentina tiene implementado y mantiene en funcionamiento ya hace varios años. Hace unos dias el Ministerio de Salud lanzó la campaña de vacunación antigripal, que es un llamado muy importante a toda la población para que se acerque a vacunar y conozca el beneficio de estar protegido antes del invierno", comentó Lobos, quien además agregó: "En Argentina tenemos una historia de premios nobeles, una trayectoria sostenida en el tiempo y un ecosistema del que participan los sectores público y privado que favorecen la investigación y el desarrollo. La gran innovación hoy en día es la cooperación: cuanto más cooperamos, más rápido logramos los objetivos. Esto lo vimos en la pandemia de COVID-19. El desarrollo de las vacunas es un proceso que requiere mucha inversión y profesionales muy capacitados. Existe un mercado privado y otro público. Este último garantiza la accesibilidad de más personas a la vacuna".

Marcelo Abril, director Ejecutivo de la Fundación Mundo Sano, secretario técnico de la Unidad Técnica de la Iniciativa Iberoamericana "Ningún Bebé con Chagas" y miembro del Secretariado de la Coalición Chagas

Abril comentó que "Mundo Sano es una fundación familiar, cuya misión es mejorar el acceso a la salud de las personas afectadas por las enfermedades desatendidas, que son aquellas que impactan en las poblaciones más vulnerables y que tienen graves consecuencias para el desarrollo de quienes las padecen. Desde hace 30 años Mundo Sano contribuye a la Salud Pública mediante la investigación en terreno, la generación de evidencia científica y la cooperación público-privada". También agregó que "La Fundación desarrolla modelos epidemiológicos mediante análisis matemáticos e información geoespacial, en un trabajo conjunto con el Instituto Gulich (CONAE -UNC). Desde el año 2009 Mundo Sano pone el foco en las enfermedades trasmitidas por el mosquito Aedes aegypti, implementando acciones de vigilancia y control en localidades del centro y norte de Argentina, siempre en articulación con los centros de salud locales, municipios y la delegación de Vectores de Nación".

