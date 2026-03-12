Reunión informativa para las carreras de Comunicación de la Universidad de Perfil

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), institución educativa creada por la Fundación Perfil, tiene su sede en California 2731, en el barrio porteño de Barracas. Allí se dictan las carreras de Comunicación Institucional y Comunicación Periodística, en un entorno único donde las aulas conviven con la gran redacción multimedia de Editorial Perfil.

En ese mismo espacio se producen algunos de los principales medios del grupo, como el Diario Perfil y las revistas Noticias, Caras y Fortuna. También funcionan los estudios de Net TV, Canal E, Caras TV y Radio Perfil, entre otros proyectos periodísticos que forman parte del ecosistema mediático del grupo.

Esta particular integración permite que los estudiantes se formen dentro de un entorno profesional activo. De esta manera, quienes cursan en la USBA pueden aprender comunicación en contacto directo con la dinámica real de los medios, accediendo a herramientas, metodologías y procesos propios del trabajo periodístico y comunicacional contemporáneo.

Las carreras de Comunicación Institucional y Comunicación Periodística están orientadas a estudiantes interesados en comprender, analizar y producir contenidos en distintos ámbitos de la comunicación. La propuesta académica contempla la formación para desempeñarse tanto en medios de prensa como en organizaciones públicas, privadas y del tercer sector, combinando contenidos teóricos con instancias prácticas vinculadas al ejercicio profesional.

El plan de estudios promueve un enfoque interdisciplinario que integra herramientas de análisis, producción de contenidos, planificación estratégica y gestión de la comunicación, con el objetivo de preparar profesionales capaces de adaptarse a los desafíos del ecosistema mediático actual.

En este contexto, este jueves a las 18,30 se realizará una reunión informativa abierta destinada a quienes deseen conocer más sobre estas carreras. Durante el encuentro se presentarán los planes de estudio, la modalidad de cursada, el cuerpo docente y las oportunidades profesionales que ofrece estudiar comunicación dentro de un medio de comunicación en funcionamiento.

El inicio del ciclo lectivo está previsto para marzo de 2026, por lo que la reunión será una instancia ideal para que futuros estudiantes puedan resolver dudas, conocer la propuesta académica de la universidad y obtener información detallada sobre el proceso de inscripción.

Reunión informativa: Jueves a las 18,30

Más información e inscripciones: [email protected]

WhatsApp: +54 9 11 4478-6463