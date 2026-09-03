USBA lanza un programa para desarrollar habilidades de liderazgo

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), del Grupo Perfil, presenta el Programa de Habilidades Directivas: “Liderazgo Consciente: Personas, Equipos y Resultados”, una formación orientada a desarrollar las competencias necesarias para liderar con impacto, fortalecer el compromiso de los equipos y alcanzar resultados sostenibles y medibles.

El programa estará a cargo de Fabián Vitti, especialista en liderazgo, desarrollo de personas y transformación organizacional, con más de 20 años de experiencia en gestión de recursos humanos.

A lo largo de cinco encuentros, los participantes incorporarán herramientas vinculadas con el autoconocimiento, la inteligencia emocional, el liderazgo consciente, la empatía estratégica y el trabajo en equipo.

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La propuesta parte de una premisa central: liderar hoy implica mucho más que tomar decisiones. Supone desarrollar equipos comprometidos, gestionar conversaciones difíciles, adaptarse a escenarios de cambio constante e inspirar confianza.

Vitti, de larga trayectoria en liderazgo corporativo, actualmente se desempeña como Specialist HR en Banco Supervielle, donde también desarrolla tareas como coach ejecutivo y organizacional y facilita programas de formación en habilidades directivas y liderazgo.

La primera clase se realizará el sábado 24 de octubre, de 9 a 13 hs, en modalidad presencial en la sede de USBA —Grupo Perfil, California 2715, Ciudad de Buenos Aires—, con transmisión en directo por Zoom para quienes participen de manera remota.

Los cuatro encuentros restantes se desarrollarán en modalidad virtual sincrónica, los sábados de 10 a 12 hs, hasta el 21 de noviembre.

El programa está dirigido a líderes y mandos medios, gerentes, supervisores, coordinadores de equipos, profesionales con personas a cargo o en proceso de asumir posiciones de liderazgo, emprendedores, profesionales de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, así como a todas aquellas personas interesadas en desarrollar un liderazgo más consciente, efectivo y humano.

Al finalizar el programa, los participantes recibirán un certificado de aprobación otorgado por la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA). Para acceder a la certificación será necesario cumplir con una asistencia mínima del 75% de las clases.

Cronograma

Clase 1 — Autoconocimiento

Sábado 24 de octubre · 9 a 13 hs

Modalidad presencial en USBA + transmisión en vivo por Zoom.

Clase 2 — Inteligencia Emocional

Sábado 31 de octubre · 10 a 12 hs · Online en vivo.

Clase 3 — Liderazgo Consciente

Sábado 7 de noviembre · 10 a 12 hs · Online en vivo.

Clase 4 — Empatía Estratégica

Sábado 14 de noviembre · 10 a 12 hs · Online en vivo.

Clase 5 — Trabajo en Equipo

Sábado 21 de noviembre · 10 a 12 hs · Online en vivo.

Inscripción y consultas

Inicio: sábado 24 de octubre de 2026

Modalidad:

Primera clase presencial en USBA + transmisión en vivo por Zoom.

Clases 2 a 5: modalidad virtual sincrónica.

Mail: [email protected]

WhatsApp: +54 9 11 4049-8679

Formulario de inscripción: https://forms.gle/fM6z4ou2GB4RbAAN7