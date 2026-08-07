El 7 de agosto de 1932 nació en la localidad santafesina de San Javier Carlos Monzón, un deportista cuya figura quedó grabada como la de una de las potencias más dominantes en la historia del boxeo internacional.

Criado en un entorno de extrema humildad y moldeado en los gimnasios de Santa Fe bajo la mirada estratégica del entrenador Amílcar Brusa, Monzón construyó un estilo de combate caracterizado por un alcance demoledor, una distancia impecable y un temple de hierro dentro de las cuerdas. Sin embargo, su estatus de ícono popular y su proyección global se sellaron definitivamente en una jornada inolvidable en la capital italiana.

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El 7 de noviembre de 1970, el Palazzo dello Sport de Roma fue la sede de un enfrentamiento que la prensa especializada consideraba un trámite para el monarca local. El italiano Nino Benvenuti, ídolo consagrado del deporte europeo, ostentaba las coronas del Consejo Mundial y de la Asociación Mundial de Boxeo, mientras que el retador argentino llegaba como un peleador fuerte pero relativamente desconocido fuera del circuito sudamericano.

Desde el primer asalto, la pelea quebró la lógica establecida: Monzón impuso su jab de izquierda y maniató la elegancia técnica del campeón con un castigo metódico que fue desgastando las fuerzas del italiano ante el asombro del público.

El derechazo en el asalto doce y el nacimiento de un reinado imbatible

Conforme avanzaron las vueltas, el ritmo impiadoso del santafesino acorraló a Benvenuti, cuya resistencia física comenzó a ceder frente a la precisión de las combinaciones de su oponente. En el asalto número doce, el desenlace fue categórico.

Monzón arrinconó al campeón contra las cuerdas y conectó una violenta derecha sobre el mentón de Benvenuti que lo envió a la lona de manera irreversible, sellando un nocaut estruendoso que enmudeció al estadio y consagró al argentino como nuevo monarca universal de los pesos medianos.

Aquella consagración en la noche romana marcó un punto de inflexión sin retorno para el boxeo nacional. La victoria no solo significó la conquista del título ecuménico, sino la inauguración de una de las eras más hegemónicas en la historia de la categoría, extendiéndose a lo largo de catorce defensas exitosas ante los rivales más encumbrados de la época en escenarios de todo el mundo.

Una huella imborrable en el deporte internacional

La noche de Roma transformó para siempre la vida de Carlos Monzón, catapultándolo de la escasez de sus primeros años al reconocimiento del jet set internacional y a las tapas de las revistas más prestigiosas de Europa y América.

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Más allá de las vicisitudes que marcaron su existencia fuera de las cuerdas en los años posteriores, la épica jornada de su coronación ante Benvenuti permanece en el recuerdo de los amantes del deporte como el testimonio supremo de la potencia, el coraje y la jerarquía técnica que lo convirtieron en un campeón indiscutido.

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