El "efecto princesa Alexia" duplicó el número de argentinos que quieren estudiar en su escuela

Hablar de “efecto primcesa Alexia” no sería del todo desacertado. Hasta que no se hizo conocido que la segunda hija de Máxima Zorreguieta cursaría dos años de su educación en uno de los dieciocho colegios UWC, en líneas generales, muy pocos en Argentina conocían de qué se trataba esa organización educativa. Incluso que Alexia –de hoy 17 años– compartiría ese tiempo con varios alumnos y alumnas de distintos puntos de Argentina y provenientes de diferentes estratos sociales. Y sumado a eso, su ingreso al UWC Atlantic College –ubicado en Inglaterra– coincidió con el de Leonor, primera en línea de sucesión de la descolorida monarquía borbónica. La imagen de Alexia –princesa como sus dos hermanas pero sin el peso que tiene la mayor de prepararse para soportar la corona neerlandesa– despidiéndose de su familia rumbo a Gales, con vestimenta adolescente y una guitarra al hombro potenció la curiosidad o el interés que terminó de graficarse este año en Argentina para sorpresa de la sede local de la United World Colleges (UWC, Colegios Unidos del Mundo). Para la convocatoria 2022 –cuyo ingreso es en septiembre – recibieron más de mil postulaciones de casi todas las provincias, salvo Santiago del Estero. Esta cifra es más del doble de las registradas en 2021, y en un sondeo que hicieron entre los interesados, descubrieron que la mayoría se enteró por los medios argentinos que publicaron notas sobre la elección de estudio de la adolescente mencionada. “La cobertura mediática que tuvo la noticia de la hija de Máxima”, señalan desde UWC Argentina, “ayudó a que más personas se enteraran sobre los programas UWC y que supieran que esta oportunidad que tiene dicha princesa está abierta a jóvenes de nuestro país en base a su potencial, sin importar su situación económica, etnia, identidad de género, orientación sexual, religión, o filiación política.” Finalmente, este 2022, fueron elegidos doce estudiantes que ingresarán a once de los diecinueve colegios UWC; de ese grupo, dos varones —uno tucumano y otro porteño—, coincidirán con el último año de Alexia en esa sede de Gales.

ARTE, ARTE, ARTE

Dos exposiciones Del Mediterráneo Oriental al Plata. Cristianos, judíos y musulmanes y “Hacia la otra orilla” reunieron en el Museo de la Inmigración —que depende de la Universidad de Tres de Febrero– reunieron a varios personajes de la vida cultural, social y diplomática. Aníbal Jozami, rector de dicha a universidad y director general de sus museos—, fue el anfitrión. Del Mediterráneo Oriental… se sustenta en el clima de diálogo pacífico que reinó entre las tres grandes religiones que llegaron al Río de la Plata y rinde homenaje a personalidades de la cultura y la ciencia, descendientes de esos pioneros entre los que se encuentran, entre otros, la galerista Ruth Benzacar, Juan José Saer, Eduardo Falú y Nicolás Sarquís. La muestra individual Hacia la otra orilla trabaja sobre la inmediatez y el destino que atraviesan millones de migrantes hoy a través de obras de Diana Dowek.

Diana Wechsler, Jean-Jacques y Claudia Scherer-Effosse, Aníbal y Marlise Jozami, Ulrich y Chrstina Sante.

COMIENZO DEL FIN...DE LAS OBRAS

El año electoral está ahí nomás y hay que armar el esquema de fotos para decorar lo que será la campaña aun cuando no se definieron quienes estarán, en el caso de Juntos por el Cambio, en las principales posiciones. Mucho menos después de lo sucedido en la semana con las declaración de Elisa Carrió. Pero no es la primera vez que lo hace y siempre se la neutralizó. Mientras de eso se encargan los esta vez elegidos para hacerlo, el resto va preparando lo antes mencionado. Y en ese álbum 2023 se anunció hace unos días que a mediados del año próximo estarán terminadas las obras de puesta en valor del Teatro Alvear, uno de los espacios culturales que pertenecen al gobierno de la Ciudad. Ese anunció se hizo incluso con la presencia en el lugar de ,Horacio Rodríguez Larreta, su jefe de gabinete Felipe Miguel, Enrique Avogadro, y la directora general del Complejo Teatral de Buenos Aires, Gabriela Ricardes. Los cuatro ingresaron al teatro para recorrer las instalaciones.

Rodríguez Larreta, Felipe Miguel, Enrique Avogadro y otros, en la platea del Presidente Alvear.

La mesa está servida…en el Teatro Colón

La gastronomía como la enología o, por caso, también el mundo de los perfumes que habilitan a decorar ese universo epicúreo con palabras y adjetivos para explicar actividades como el comer, el beber o perfumar como un hecho artístico. Y no es que las mismas en un punto no lo sean, pero desde denominar a “sinfonía de hojas verdes” a una ensalada de lechugas varias, o “nube blanca” a un puré de papas, o “la primavera mediterránea” explota en la composición de tal o cual cabernet no deja de ser un trabajo de marketing. Esta vez esa función le cupo a Germán Martitegui, cocinero que antes de ser conocido de manera masiva gracias a MasterChef, tiene vasta experiencia en eso en eso de “marketinear” una carta gastronómica. Él fue el elegido por el Teatro Colón para preparar –o crear– la propuesta para lo que fue la cena de recaudación que organizó Jorge Telerman. La misma se montó en el Salón Dorado, fue para ciento veinte comensales y fue al término del concierto que dieron el tenor mexicano Javier Camarena junto a la soprano Alyson Rosales y el pianista Angel Rodríguez. “Es la primera vez que se cocina un menú de esta manera en el Teatro Colón”, explicó Martitegui. ”Para la gente de Eat y para mí era una gran responsabilidad. La idea de elegir un menú todo blanco tiene que ver con pensar el arte como un lienzo en blanco que nos va a dejar crear: pensamos en una partitura que después se llena de notas. El menú es todo blanco pero tiene distintos sabores, que empiezan a aparecer como si fueran notas musicales en medio de la comida”. La traducción de estas palabras en el plato de quienes pagaron para apoyar al Colón es la siguiente: entrada compuesta por ñoquis de ricota con salsa de trufa; el plato principal, merluza negra patagónica con caldo de parmesano y puré ahumado con carbón; y el postre, un helado de yogur, almendras y pera. El vino y los chocolates que previamente se ofrecieron en los palcos no requirieron explicación adicional, el sello de la bodega y de la bombonería era una garantía fiable.

Germán Martitegui y Jorge Telerman.

TENSA ESPERA

Así como Mariano Cohn camina alfombras rojas con sus películas y se acaba de anunciar que en la edición 2022 del Festival de Venecia será miembro del jurado principal. Pero desde hace siete años, sin la difusión mediática que tienen sus filmes, sostiene una lucha personal para lograr justicia por lo que él explica fue el asesinato de su hermano en hospital municipal de San Isidro. Y hace unos días, Cohn anunció que espera el juicio oral.

Presencia Argentina en el Festival de Cine de Beijing 2022

El 12º Festival Internacional de Cine de Beijing tuvo su gala de inauguración con la participación como presentador invitado del embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, con un mensaje del ministro de Cultura, Tristán Bauer, y con la directora Lucrecia Martel como integrante del jurado. Se trata de un reconocimiento a la Argentina, que este año es País Invitado de Honor y exhibirá cinco películas como parte de un ciclo de cine argentino. En esta edición, se invitó a Lucrecia Martel, junto con otros cincos cineastas destacados, para la selección de los ganadores del premio Tiantan. En ese marco, también se celebra la Semana de Cine Argentino, que se inicia el 14 de agosto con la película Máquina para ver el alma. Las otras cuatro películas que se presentarán en forma virtual en la plataforma Ai Qi Yi son El robo del siglo, que fue la primera película argentina que se proyectó en cines comerciales chinos en 2021; El secreto de sus ojos; Zama, dirigida por Lucrecia Martel; y Diarios de motocicleta, película biográfica basada en los diarios de viaje del Che Guevara y Alberto Granado, que son reconocidos para el público chino por tratarse de una personalidad mítica para la revolución.