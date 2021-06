El Espía: Santiago Cafiero feliz porque finalmente se rompe una racha familiar

Cuando la pandemia del coronavirus llegue a su fin, porque en algún momento ese día se anunciará oficialmente, muchas son las imágenes que integrarán ese álbum que podría llamarse “Lo que nos dejó la Covid”. Fotos impensables, declaraciones de políticos de aquí y de allá que se utilizarán hasta en guiones de ficción, y también cifras y adioses que ojalá nunca se hubieran producido. También, por supuesto, situaciones felices y en ese capítulo un funcionario del oficialismo está por demás contento. Santiago Cafiero logró romper una racha estrictamente familiar: una nena viene en camino. El jefe de gabinete y su esposa Josefina esperan un nuevo integrante, ya saben que será mujer e incluso ya tiene un nombre elegido pero puede no ser el único y quizá no el definitivo: Julia. Después de tres hijos varones en la familia, esta noticia genera una alegría que como mucho en la familia de Cafiero, se mantiene y celebra con bajo perfil.

Con un poco de tiempo libre en Nueva York

Fuera de la agenda armada para Estados Unidos, María Eugenia Vidal tuvo tiempo libre. Con una Nueva York en primavera recorrió varios lugares. Y como hay argentinos en todos lados, la sorprendieron caminando con Enrique Sacco por el Central Park West, quizá para pasar por el Strawberry Fields, el espacio tributo a Lennon.

Un amor inesperado de los '90 al siglo XXI

¿Moria Casán se convirtió en la nueva suegra de Sergio Massa? ¿Fernando “Pato” Galmarini de novio con Moria Casán? Así como las búsquedas sobre Galmarini se dispararon en redes, mucho más los mensajes de WhatsApp a, sobre todo, sus tres hijos: Sebastián, Mariano y Malena. Incluso en los celulares de los asesores los dos hijos que son funcionarios. Y por supuesto en el de Sergio Massa. Hoy cotiza más en redes una frase de él sobre su “nueva suegra” que sobre su viaje a Estados Unidos. Es muy probable que del romance de Moria Casán y Fernando Galmarini él se haya enterado por una foto mandada a su celular. Al menos así fue como lo supo Malena Galmarini: por la foto de la tapa de Caras. En su caso fue la noche del martes. Puertas adentro y con su equipo de trabajo en AySA, ella no esquivó el tema y deslizó una única frase: “Si él está bien, yo estoy bien. La están pasando bien, se divierten”. Apenas más locuaz estuvo Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia. Le dijo a la periodista Andrea Taboada: "Ellos están bien. No sé si en pareja, pero están de novios (…) A Moria la conozco, pero no por esto”. Quizá hoy domingo Día del Padre, con los cuidados sanitarios por COVID, haya reunión familiar. Sea de ese encuentro o de las ya publicadas de Galmarini y Moria juntos, una foto más para el futuro álbum de imágenes de “Lo que nos dejó la pandemia”.

Primera salida off virtualidad: Fernando Galmarini y Moria Casán.

Biden sólo usa Ray Ban pero a Putin le regaló gafas de otra marca

Joe Biden sólo usa RayBay y siempre el mismo modelo. Pero a Putin le regaló gafas de otra marca en el intercambio que ambos se hicieron en la reunión en Suiza. Biden le regaló un par de lentes Randolph Aviator, modelo Concorde, y cuestan 299 dólares. “El teléfono empezó a sonar sin parar, en redes sociales se alteró todo también”, dijo Peter Waszkiewicz, director ejecutivo de Randolph USA. “Fue así que supimos lo que pasaba”. La firma abrió en 1973 y hace más de cuatro décadas fabrican gafas para el ejército de Estados Unidos. "Vendemos unas 25 mil al mes", dijo Waszkiewicz. El modelo Concorde que Biden le dio a Putin es de un “estilo atemporal, impregnado de la herencia militar estadounidense. Lo eligen pilotos, aventureros y creadores de tendencias, tanto hombres como mujeres ”, dice el sitio web de Randolph. "El estilo aviador en forma de lágrima es un pilar para los fanáticos de las gafas de sol de todo el mundo, hecho aquí mismo a mano en Randolph, Massachusetts".

Las gafas que Joe Biden le regaló a Putin en Ginebra.

BLANQUEO DE MILITANCIA

Así como sucedió con Amalia Granata en 2019, Santa Fe sumara este 2021 otra candidata mediática en la política, en este caso a Juntos por el Cambio. Si alguna duda quedada sobre el fervor macrista de la periodista Carolina Losada, ya sólo hay certezas. Su nombre llevó alegría a muchos de ese espacio; a otros, no tanto. Y es lógico, quienes vienen trabajando hace tiempo sólo esperan que la ubiquen en lista según algún mérito no sólo basado en lo mediático de su persona.

LOS OBAMA SALIERON DE GIRA HASTA 2022

De junio a mayo del año próximo, Michelle y Barack Obama estarán de gira. En esta caso en versión artística. Chicago, ciudad que es sinónimo del ex matrimonio presidencial de Estados Unidos, fue el punto de partida de este tour de sendos retratos realizados por Amy Sherald y Kehinde Wiley. Estos dos artistas del Instituto de Arte de Chicago son los dos primeros afronorteamericanos convocados en la historia de ese país en ser convocados para un trabajo como éste. Ambas obras se sumarán luego a la Galeria Nacional de retratos del Museo Smithsoniano. El mencionado instituto de arte de Chicago fue, según la historia oficial, el lugar de la primera cita entre Michelle y Barack. La gira “The Obama Portraits” culmina en mayo de 2022 va de Chicago a Nueva York, Los Angeles, Atlanta y Houston.