Peter Lamelas quiere traer al ex Credence, John Fogerty, y hacerlo cantar con Javier Milei

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina desde noviembre de 2025, fue uno de los invitados a la reunión anual de Asociación Conciencia que, como ediciones anteriores, se realizó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
El diplomático se ubicó en uno de los livings auspiciados el que, a su vez, concentró todos los flashes, por los personajes presentes. Peter Lamelas estuvo acompañado por Juan Napoli, Luis Galli (CEO de Newsan), Marcelo Figueiras (titular de Laboratorios Richmond) , Georgie Neuss (de Yacht Club Puerto Madero),su primo –no socio– Juan Neuss, empresario mileísta que tiene un futuro asegurada en muchas investigaciones periodísticas; y Facundo Prado, titular de Grupo Lapachos, quien pareciera querer pasar de un perfil público acotado –como describió un medio de su provincia de origen– a uno alto. En las últimas 48 horas estuvo con su pareja —la senadora Flavia Royón –en la cena de Fundación Fernández en el ex CCK, y en este cóctel de Asociación Conciencia.
¿Para qué Trump envió a Peter Lamelas a Argentina?
Locuaz aunque sin llegar aún a la ampulosidad gestual de su carismático antecesor Marc Stanley, Peter Lamelas contó con entusiasmo que está pensando en traer a la Argentina a John Fogerty y quiere hacerlo cantar con Javier Milei. En caso que esto finalmente se concrete, probablemente formaría parte de alguna celebración relacionada con el 4 de julio que este año concidirá con dos partidos del Mundial a realizarse en Houston y en Filadelfia.
Quién es John Fogerty
Fogerty cumplirá 81 años el próximo 28 de mayo pero de 1960 a 1972, fue integrante de Credence Clearwater Revival –o simplemente Credence–, mítica banda norteamericana que giró de 1960 a 1972.
Aunque Credence es ya parte de la historia del rock, John Fogerty sigue activo, mucho más desde que hace tres años, recuperó el control de los derechos de autor de sus canciones. Por eso, grabó Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years y desde entonces gira con una banda de la que incluso forman parte sus hijos Shane y Tyler. Incluso en enero último, la NPR subió a Youtube el Tiny Desk que Fogerty y su banda habían grabado en noviembre de 2025.
Presidente Trump, deje de usar mi canción
Tanto Peter Lamelas como Javier Milei son fanáticos de Donald Trump. Pero la relación John Fogerty con su presidente no tiene el mismo apasionamiento; tampoco una postura como la de Robert de Niro o de Bruce Springsteen. De gira por México en 2025, John Fogerty habló sobre el presidente norteamericano: “Hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con el presidente Trump, pero lo diría así: me gustaría que tuviera más empatía por la raza humana; es algo en que he notado que falla. Esas cosas me decepcionan”.
En 2020 y siendo Trump presidente, John Fogerty le envió una carta para pedirle que no vuelva a utilizar Fortunate son, canción de Credence que el mandatario usó durante un desfile militar realizado en Washington. "Está utilizando mis palabras y mi voz para retratar un mensaje que no apoyo. Escribí esa canción porque, como veterano, me repugnaba que se permitiera excluir a algunas personas de servir a nuestro país porque tenían acceso a privilegios políticos y financieros. También escribí sobre las personas ricas que no pagan su parte justa de impuestos. El señor Trump es un claro ejemplo de ambas cuestiones”, escribió Fogerty en un posteo en X,por entonces Twitter.
MIck Jagger no quiso conocer a MIlei, quizá John Fogerty supla esa negativa.
Al año siguiente, John Fogerty lanzó Weeping in the Promised Land (Llorando en la tierra prometida), canción que refiere a Trump como un “faraón de lengua bífida”, y a los asesinatos por fuerzas policiales de George Floyd y Breonna Taylor cuando canta “En la calle, sobre tu cuello con una rodilla, la gente llora tus palabras, no puedo vencerlo, y el juez blanco dice que hoy no ha habido ningún delito aquí”. En un reportaje a Variety, Fogerty explicó: “Hice un repaso de lo que había sido 2020 e intenté expresar mis sentimientos sobre el clima político, el movimiento Black Lives Matter, la COVID-19 y todo lo demás”.
A pesar estas dos situaciones, John Fogerty tuvo un acercamiento a sus fans que son partidarios de MAGA –el trumpismo extremo– como gesto para buscar que la polarización de Estados Unidos no termine fragmentado a su país.