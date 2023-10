Giorgia Meloni manda una advertencia a quienes aceleraron su divorcio

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció ayer que se separa de su pareja, Andrea Giambruno, con quien tiene una hija de siete años. Su marido es periodista televisivo en cadena privada Rete 4 –que pertenece a Mediaset, multimedios de la familia Berlusconi–, y la difusión pública de unos audios donde Giambruno realiza comentarios que dan cuenta de la existencia de una relación paralela con una colega fueron –al parecer– la gota que colmó el vaso.



“Mi relación con Andrea Giambruno, que duró casi diez años, termina aquí. Le doy las gracias por los maravillosos años que pasamos juntos, por las dificultades que pasamos y por darme lo más importante en mi vida, que es nuestra hija Ginevra”, escribió en Instagram Giorgia Meloni. “Nuestros caminos han ido por carriles separados desde hace mucho tiempo, es hora de que lo asumamos. Defenderé lo que fuimos, también nuestra amistad, y a toda costa defenderé a una niña de siete años que ama a su madre y a su padre de la forma en que yo no podría amar a los míos. No hay nada más que decir sobre esto”.

22 de octubre de 2022. Andrea Giambruno y su hija Ginevra, en la asunción de Giorgia Meloni.



Podría definirse esta primera parte del comunicado como el que pinta su situación estrictamente personal. Pero como primera ministra, Meloni sumó una posdata dando a entender que, probablemente, la difusión de los audios tenía un objetivo sobre su persona. “Todos aquellos que esperaban debilitarme atacándome así deberían saber que, por mucho que la gota espere sacar la piedra, la piedra sigue siendo piedra y la gota es solo agua”.

Con esta foto de familia, Giorgia Meloni anunció su separación en Instagram.

Por un trío. Los audios de Andrea Giambruno se difundieron el martes y el jueves últimos en un programa de tono satírico –como lo era CQC, de Mario Pergolini– de la cadena Canale 5, que también integra el portfolio del mencionado grupo Mediaset (Berlusconi).

“¿Cómo te llamas? ¿Nos conocemos? ¿Dónde fue que ya te vi? ¿Estaba borracho?”, comienza diciendo Giambruno en el audio en cuestión. “¿Cómo, querida? ¿Sabes que yo y XXX (nombre censurado) tenemos una relación? Todo Mediaset lo sabe, y ahora tú también. Pero buscamos una tercera participante. ¿Querés formar parte de nuestro grupo de trabajo? Te gustaría”.

En este caso, no sucedió como en Argentina con los audios de Carlos Melconian. Ni Giambruno salió a intentar defensa alguna sobre lo difundido, ni nadie de su entorno apareció siquiera para decir que quizás estuvieran editados o hubieran sido creados con inteligencia artificial.

Giorgia Meloni y Andrea Giambruno estuvieron diez años juntos, y tienen una hija, Ginevra.



Si para Giorgia Meloni fueron suficiente prueba para dar por finalizado su matrimonio con Giambruno, los audios tenían que ser verdaderos. Y si, como presume en su declaración en Instagram, esta situación tenía como objetivo debilitarla, estos serán días en que su posición como dirigente de la ultraderecha tendrá que tolerar algunas apreciaciones sobre su persona y sobre sus postulados. En el caso de Giambruno, el silencio quizá sea la mejor estrategia para no potenciar el ataque hacia su flamante ex esposa. En lo personal, las polémicas por declaraciones fuera de lugar no son algo nuevo para él. Ya estuvo en el centro de una cuando, sobre el tema de las violaciones, comentó: “Si evitas emborracharte o perder el conocimiento, evitas enfrentarte a ciertos problemas”.