La fe explica por qué millones de latinos respaldan a Trump

Durante años, en la política estadounidense se asumió que el voto latino estaría determinado casi exclusivamente por la inmigración. Bajo esa lógica, un candidato que construyó su liderazgo prometiendo levantar un muro en la frontera, endurecer las deportaciones y restringir el ingreso de migrantes debería haber encontrado un rechazo casi unánime entre los hispanos. Sin embargo, la realidad electoral ha desmentido esa premisa.

El crecimiento del apoyo a Donald Trump entre los migrantes latinoamericanos y, especialmente, entre sus hijos nacidos o criados en Estados Unidos revela una transformación mucho más profunda. La identidad étnica ha dejado de ser el principal eje de decisión para una parte importante de este electorado. En su lugar, la religión, los valores familiares y la identidad cultural ocupan un papel cada vez más determinante.

El error de mirar únicamente la inmigración.

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Durante décadas, buena parte del análisis político trató a los latinos como un bloque homogéneo. Se asumía que la política migratoria definiría automáticamente sus preferencias electorales. Sin embargo, los votantes hispanos distan mucho de constituir un grupo uniforme.

Las diferencias de origen nacional, generación, nivel socioeconómico y grado de integración producen prioridades distintas. Para numerosos hijos de migrantes que ya son ciudadanos estadounidenses, la inmigración irregular no representa necesariamente una causa de solidaridad automática. Muchos distinguen entre quienes obtuvieron la residencia por las vías legales y quienes ingresan sin autorización; una diferencia que modifica su percepción de las propuestas migratorias.

Al mismo tiempo, conforme avanza la integración social y económica, las preocupaciones cotidianas comienzan a parecerse cada vez más a las del resto del electorado estadounidense. La inflación, la seguridad, la educación, el empleo y la estabilidad económica pasan a ocupar el primer plano.

La religión como nueva frontera política.

Pero el cambio más significativo no se encuentra únicamente en la economía ni en la inmigración. El verdadero eje del realineamiento electoral es la religión.

Una parte importante de la comunidad latina mantiene profundas raíces católicas o evangélicas. Para estos sectores, la fe constituye mucho más que una práctica privada: representa un marco moral desde el cual interpretan la política, la familia y el papel del Estado.

Mientras la sociedad estadounidense experimenta un descenso sostenido de la afiliación religiosa, los sectores religiosos conservadores han incrementado su influencia dentro del movimiento encabezado por Donald Trump. Al mismo tiempo, el Partido Demócrata ha profundizado una agenda más secular en temas como el aborto, la identidad de género y los derechos reproductivos, ampliando la distancia con numerosos votantes religiosos.

Esta fractura no enfrenta únicamente a republicanos y demócratas. También refleja dos concepciones distintas del cristianismo en la vida pública. Por un lado, el cristianismo conservador sostiene que Estados Unidos debe recuperar sus fundamentos religiosos y fortalecer el papel de la fe en las instituciones. Por otro, sectores cristianos progresistas defienden una mayor separación entre la Iglesia y el Estado y enfatizan el compromiso religioso con la justicia social y la ayuda a los más vulnerables.

Trump y el voto religioso latino.

Donald Trump comprendió que podía forjar una alianza sólida con estos votantes, incluso cuando su biografía personal estuviera lejos de representar los ideales tradicionales del cristianismo.

El nombramiento de jueces conservadores, la defensa de la libertad religiosa, la oposición al aborto y el rechazo a lo que sus seguidores denominan “la agenda woke” consolidaron una relación política basada menos en la identificación personal con Trump que en la percepción de que su administración protegería determinados valores culturales y religiosos.

Para muchos votantes latinos creyentes, esa defensa de principios considerados fundamentales termina pesando más que las diferencias en materia de inmigración. La decisión electoral deja de girar exclusivamente en torno a ese tema y pasa a estar determinada, en mayor medida, por convicciones morales y religiosas.

La identidad ya no explica por sí sola el voto.

El apoyo latino a Trump también pone en cuestión otra idea ampliamente extendida: que compartir un origen étnico conduce necesariamente a compartir preferencias políticas.

Diversos estudios muestran que muchos votantes latinos republicanos conceden menos importancia a su identidad étnica como elemento central de su vida política que quienes apoyan al Partido Demócrata. Para ellos, definirse como estadounidenses, cristianos, padres de familia o trabajadores resulta más determinante que su origen latino al momento de votar.

El respaldo latino a Donald Trump demuestra que la política estadounidense atraviesa un proceso de reorganización más profundo que un simple debate sobre inmigración. La creciente influencia de la religión, la importancia de los valores culturales y el avance de una identidad conservadora entre parte del electorado hispano están modificando alianzas que durante décadas parecían permanentes.

La principal lección es que los migrantes y sus descendientes no votan únicamente como integrantes de una minoría étnica. Como cualquier otro ciudadano, priorizan múltiples dimensiones de su identidad. Para miles de ellos, la fe, la familia y los valores morales han adquirido un peso suficiente para desplazar a la inmigración como principal criterio electoral, alterando uno de los supuestos más arraigados de la política estadounidense contemporánea.

*Periodista especializado en asuntos internacionales.