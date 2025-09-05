Air Europa y Turkish Airlines estudian una alianza estratégica para transformar la conectividad global

Air Europa y Turkish Airlines exploran un acuerdo estratégico que reforzaría la presencia internacional de ambas compañías y abriría nuevas oportunidades de expansión en el mercado global.

La posible participación de Turkish Airlines en Air Europa supone un paso decisivo para la aerolínea española, consolidando su valor internacional y confirmando el atractivo de su proyecto en un sector cada vez más competitivo.

En palabras de Javier Hidalgo, quien lidera buena parte de la modernización de la compañía, “Air Europa se encuentra en una posición privilegiada para convertirse en uno de los grandes referentes de la aviación internacional, y esta alianza es una muestra de confianza en nuestra estrategia de crecimiento y sostenibilidad”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Complementariedad de redes y destinos

Ambas aerolíneas son altamente complementarias en sus rutas. Air Europa cuenta con una posición destacada en Europa Occidental, España y Latinoamérica, con más de 50 destinos directos en casi 30 países y alrededor de 130 conexiones en código compartido. Turkish Airlines, por su parte, vuela a cerca de 350 destinos en más de 130 países, siendo la compañía aérea con mayor cobertura del mundo.

Esta unión ofrecería a los pasajeros una de las redes internacionales más completas de la industria, cubriendo prácticamente todos los continentes y fortaleciendo la conectividad entre Europa, América, Asia, África y Oceanía.

Hubs estratégicos: Madrid y Estambul

El acuerdo situaría a ambas compañías en una posición preferente en dos de los hubs más estratégicos del planeta: Madrid-Barajas, principal puerta de entrada y salida de Europa hacia América, y Estambul, que conecta Europa con Oriente Medio y Asia a través de uno de los aeropuertos más grandes del mundo.

Nuevas rutas y optimización de operaciones

La colaboración favorecería la apertura de nuevas rutas principales y secundarias, optimizando al máximo el alcance de las operaciones gracias a la posición geográfica de ambos hubs. Asimismo, la alianza entre SkyTeam (Air Europa) y Star Alliance (Turkish Airlines) ampliaría la red conjunta a través de 45 aerolíneas internacionales.

Expansión de flota y carga aérea

Air Europa, socio preferencial de Boeing, continúa modernizando su flota con el Boeing 787 Dreamliner y el 737 MAX. Turkish Airlines, que opera tanto Boeing como Airbus, acaba de anunciar un pedido de 350 nuevos aviones.

En el ámbito del transporte de mercancías, la combinación de la red global de Turkish y la sólida presencia de Air Europa en Latinoamérica permitirá crear rutas más eficientes para el comercio internacional entre Europa, Asia y América Latina, beneficiando especialmente a las empresas exportadoras e importadoras.

Un proyecto de confianza y solidez

La alianza se sustenta también en una relación previa de códigos compartidos, vigente desde hace años. Además, la entrada de Turkish Airlines en Air Europa contribuiría a fortalecer su proceso de expansión, permitiendo adelantar la devolución de los préstamos concedidos por la SEPI en 2020 y consolidando la estabilidad financiera de la aerolínea española.

Valores compartidos y excelencia en el servicio

Ambas compañías destacan por operar con flotas modernas (edad media de 9 años en Turkish y flota unificada en Boeing en Air Europa) y por un servicio a bordo de alto nivel.

Turkish ha sido reconocida por Skytrax como la Mejor Aerolínea de Europa en 2025 y cuenta con la calificación de aerolínea Cinco Estrellas de APEX. Air Europa, por su parte, ostenta la calificación Cuatro Estrellas de APEX y ha recibido premios por su clase Business, que incluye una propuesta gastronómica de Martín Berasategui.

En términos de puntualidad, Turkish Airlines ocupó el noveno lugar mundial en julio, mientras que Air Europa se situó entre las diez más puntuales de Europa.