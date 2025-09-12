Brisa Salud organiza el IX Congreso de Enfermería

BRISA Salud & Bienestar anunció que el 30 y 31 de octubre próximos se desarrollará la novena edición del Congreso BRISA de Enfermería, una convocatoria para la capacitación profesional, al que podrán acceder, en forma virtual y gratuita, todos los enfermeros de Argentina y de Latinoamérica.

El evento busca consolidarse como un espacio de capacitación profesional de primer nivel, con certificación para todos los participantes. Los objetivos de esta edición se organizan en siete ejes temáticos:

- Bienestar y salud: promover hábitos saludables y el cuidado integral de los profesionales.

- Innovación y actualización en la práctica de enfermería: incorporar nuevos conocimientos y tecnologías aplicadas a la disciplina.

- Cuidado basado en evidencia y mejora de la calidad: fortalecer prácticas que aseguren seguridad y excelencia en la atención.

- Humanización del cuidado: poner en valor el vínculo humano en el proceso de salud-enfermedad.

- Enfermería de práctica avanzada: explorar nuevas competencias y roles profesionales.

- Liderazgo y formación de nuevas generaciones: impulsar el desarrollo de futuros líderes en enfermería.

- Equipo de salud en contextos de crisis: visibilizar el rol estratégico de la enfermería frente a emergencias y conflictos.

Además, se articularán mesas de diálogo que apuntarán a complementar la formación profesional en el ámbito de la salud, con el cuidado integral y la cultura.

Promoción de la salud y el bienestar

“La enfermería es el corazón del sistema de salud, porque combina el conocimiento técnico con la cercanía humana. En BRISA trabajamos para que los profesionales tengan acceso a capacitación continua y herramientas que fortalezcan tanto sus competencias clínicas como sus habilidades personales. Este congreso refleja nuestro compromiso con la promoción de la salud y el bienestar, y con la democratización del acceso a la formación en toda Latinoamérica”, destacó la doctora Leila Cura, presidente de BRISA Salud & Bienestar.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas en www.brisaenfermeros.com. La edición 2025 estará presidida por el licenciado en Enfermería Marco Antonio Fuentes, colaborador de BRISA.

Desde su primera edición en 2018, el Congreso BRISA de Enfermería se ha consolidado como un ámbito de referencia en capacitación profesional. La edición 2024 reunió a más de 17.000 participantes, marcando un récord histórico de convocatoria.

