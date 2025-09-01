BYMA se posiciona en el ecosistema cripto con un registro de activos tokenizados

BYMA Digital Assets, una entidad registrada como PSAV (Proveedor de Servicios de Activos Virtuales) especializada en activos digitales con el respaldo del Grupo BYMA, anuncia BYMA Token Registry, su servicio de Registro de Titularidad de Activos Tokenizados.

Pone a disposición un entorno seguro, garantizando eficiencia operativa y calidad de información, trazabilidad e interoperabilidad. Con la trayectoria del Grupo BYMA, combina experiencia e innovación, impulsando nuevas soluciones al ecosistema cripto.

En esta primera etapa, BYMA Digital Assets presenta “BYMA Token Registry”, servicio de Registro de Titularidad de Activos Tokenizados. Asimismo, la unidad incorporará próximamente a su oferta de servicios, custodia institucional cripto y tokenización de activos del mundo real. Este paso busca acompañar el creciente interés en activos digitales como las criptomonedas.

Al respecto, el CEO de BYMA, Gonzalo Pascual Merlo, expresó: “BYMA Digital Assets inaugura una nueva etapa en el ecosistema cripto de Argentina, posicionándonos con una propuesta única en activos tokenizados. Es un paso orientado a mejorar la confianza en emisores y participantes, dentro de los marcos regulatorios aplicables”.

Respecto a las razones que motivaron este paso, añadió: “Los avances regulatorios, la maduración de casos de uso concretos y la evolución tecnológica hacen que este sea el momento indicado.”

Nuevo servicio: BYMA Token Registry, servicio de registro de titularidad de activos tokenizados

Este servicio proporciona una solución unificada e integral:

Registro de titularidad de tokens

Reportes regulatorios y trazabilidad total

Sincronizado con sistemas de BYMA y Caja De Valores

Integración vía API con PSAVs y emisores

Interfaz operativa

