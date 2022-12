¿Cuáles son los pasos clave que dan las empresas de tecnología para cuidar el medio ambiente?

En un mundo donde los efectos del calentamiento global son cada vez más visibles, las grandes compañías se han puesto de acuerdo en la importancia que conlleva el cuidado del medio ambiente. ¿Cuáles son los puntos clave en los que trabajan las empresas tecnológicas hoy en día para generar productos más amigables con el medio ambiente?



Una de las compañías que están a la vanguardia en cuanto a energía sustentable y cuidado del medio ambiente se refiere es la coreana LG. Darío Scianca, Project Manager en LG Electronics Argentina, comenta: “Hace por lo menos diez años que la empresa siempre está a la vanguardia en cuanto a la eficiencia de los productos. Fuimos los primeros en sacar los aires acondicionados Inverter, los cuales ahorran una gran cantidad de energía en comparación a sus predecesores. En cuanto a sustentabilidad se trata, no solo hay que pensar en el ahorro del consumo energético, sino también en qué materiales se utilizan, que estos sean reciclables, que la pintura no sea tóxica, por nombrar algunos aspectos. Pequeños detalles que a veces el consumidor no los ve, pero son parte esencial de la fabricación del producto”.

Los compromisos de LG para con el planeta:

Promover un estilo de vida inteligente: El objetivo es ayudar a llevar un estilo de vida saludable y conectado, lanzando productos de vanguardia teniendo en cuenta los cambios medioambientales. También desarrollar iniciativas que pongan en primer plano la salud del planeta, como las energías renovables y los vehículos eléctricos.

Lograr cero emisiones de carbono y una economía circular: Hacer productos más respetuosos con el medio ambiente con un impacto medioambiental reducido. Para lograr este ambicioso objetivo, planean reducir y neutralizar sus emisiones de carbono dentro de su proceso de fabricación, así como aumentar el uso de energía renovable.

También está previsto promover una economía circular para mejorar la productividad de los recursos naturales, reciclando los desechos dentro del proceso de producción y recogiendo los desechos electrónicos para su correcto reciclaje después de su uso.

Crear una sociedad mejor: En LG se mantiene un ecosistema de negocio sostenible. Desde una cadena de suministro respetuosa con el medio ambiente hasta la creación de un lugar de trabajo justo y seguro para todos los empleados, pasando por la contribución a la sociedad en general, la idea es desempeñar un papel de liderazgo en la prestación de apoyo a las comunidades de todo el mundo.





Para cerrar, Scianca comenta cuáles son los objetivos que la multinacional tiene en vista al futuro en cuanto al cuidado del planeta: “En LG tenemos tres objetivos planteados para el año 2030 a nivel global, que si bien serán un desafío, estamos seguros de que vamos a poder lograrlos. Estos son: contar con CO2-neutral en todas nuestras operaciones, establecer programas de voluntariado en todos los países operados por LG y tener una tasa de reciclado del 95% de los residuos de los centros de producción”.