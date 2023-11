Dante Camaño: “Cuando un pibe toca la tecla de un piano por primera vez y le gusta el sonido, le cambia la vida”

Dante Camaño es el Secretario General de UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina) en la Ciudad de Buenos Aires, espacio que le ganó a la lista de su ex cuñado Luis Barrionuevo. Ese es su costado más conocido. Pero pocos conocen su pasión por el arte y la música académica que lo llevaron a ser miembro de la Comisión Directiva de la sede Argentina de la Fundación Chopiniana.

La Fundación Chopiniana es internacional y su sede es en Varsovia, Polonia, la ciudad natal de Frédéric Chopin. Ella cuida y difunde las obras del artista que existe en Argentina desde hace 20 años. El presidente honorario es siempre el embajador polaco en el país y la pianista Martha Noguera es quien la preside de modo efectivo.

“Martha Noguera es una figura muy especial porque es una persona humilde y mucha gente ignora que es la única mujer en el mundo que puede ejecutar la Integral de las Sonatas de Beethoven. Y es la única, hay pocos pianistas en el mundo que lo hacen, no llegan a seis o siete en este momento en actividad”, subrayó Camaño.

“La Fundación brinda cursos, maestrías y dos meses al año hacemos el ciclo de conciertos”, detalló. Ahora en el Palacio Paz (Santa Fe 750) todos los miércoles de noviembre se lleva adelante el festival chopiniano. Su llegada a ese espacio fue porque siempre fue un admirador de Chopin. “Me gustan las cuerdas y me gusta Béla Bartók también”, agregó.

En cambio, al mundo sindical llegó “de casualidad”, confiesa. Se postuló y le ganó a la oposición, “no como Barrionuevo que nunca ganó una elección porque siempre fue con lista única”, destacó. Hoy en día es un espacio que, aunque agotador y demandante, es su lugar en el mundo y allí también apuesta a promover el desarrollo cultural y artístico de sus afiliados y sus familias. El gremio cuenta con espacios de formación, de música orquestal, de pintura, de ajedrez, además de otras actividades más usuales como colonias y diferentes celebraciones.

Para Camaño la formación en el arte es clave, abre una sensibilidad que se vuelve fundamental a la hora de “reconstruir el tejido social”. Él apuesta a fomentar la “cultura del trabajo”, el deseo de superación y la renovación generacional en los espacios sindicales.

Jorge Di Lello - Primer Secretario, Juan Llamazares - Tesorero, Aleksandra Piatkowska - Presidente Honorario Embajadora de Polonia, Martha Noguera - Presidente Fundación Chopiniana, Dante Camaño - Pro tesorero y José Skowron - Segundo Secretario.

El sindicato y la formación en el arte

“Desde el sindicato tenemos escuela de música, escuela de danza y he notado que le gusta a muchísima gente, el tema es que no se ha difundido. Entonces tienen que hacerlo o el Estado, o los sindicatos para que los chicos tengan acceso”, reflexionó. “Por eso también ayudamos en San Ignacio, la parroquia más antigua de Buenos Aires, ahí se hacen los conciertos. También ahora hay música barroca, que es música que se rescató de las Misiones Jesuíticas”, explicó.

Además, es presidente de la Fundación Teatro Colón, que se ocupa de recaudar dinero para sostener los talleres y conseguir becas para que más personas puedan formarse en el espacio emblemático para aspirantes a bailarines y músicos. Allí llegó gracias al escribano Jorge Di Lello, que también es parte de “la chopineana”. “Di Lello mencionó mi nombre como alguien que podía ayudar a administrar y yo lo llamé a Ramón Puerta para que se sumara conmigo”, explicó.

Usted acompañó a Horacio Rodríguez Larreta en las PASO y luego, se sumaron a apoyar a Patricia Bullrich, ¿cuál es su postura ahora?

Yo formo parte del Peronismo Republicano con Ramón Puerta, Pichetto, Flamarique, Juan Carlos Romero y el peronismo antikirchnerista. Ese peronismo acompañó a Larreta, que perdió frente a Bullrich. Siguiendo nuestra tradición que es el que gana conduce y el que pierde apoya, acompañamos a la lista de Bullrich. Cuando terminó la elección quedó la definición entre Milei y Massa y nosotros no teníamos prevista ninguna opción, obvio que con Massa no vamos a ir y con Milei tampoco, el que quiera que vaya. La posición del peronismo republicano todavía no está oficializada, pero la vamos a estar oficializando en estos días, que es libertad de conciencia.

¿Cómo relaciona su trabajo en las fundaciones con su rol sindical?

Es que yo esencialmente soy un sindicalista y toda mi vida me dediqué a lo que pienso que es la tarea esencial, no esa especie de caricatura que pretende mostrar al sindicalista como inculto o gente violenta, agresiva. Porque eso no es cierto, hay una minoría que da vergüenza, que es violenta y puede ser corrupta, pero hay miles y miles de compañeros que son sindicalistas, que son delegados y que tienen buenas intenciones.

Nosotros dedicamos mucho tiempo a la cultura del trabajo con el Consejo Económico y Social, con la fundación de Mariano Barrios y con Cynthia Hotton. Tenemos un grupo que no se ocupa de conseguir empleo, sino de recuperar chicos que no tienen el concepto del trabajo. Entonces, por ejemplo, tenés un chico que participa en un campeonato de fútbol, o recibe mejores hábitos higiénicos, o puede hacer gimnasia o nadar en la pileta, o participa de concursos de pintura, ya es un chico que va a tener más posibilidades de hacer algo en la vida laboral. A mí me enseñaron desde que era chico que tenía que trabajar para vivir y ahora hay que retejer esa red social que se rompió. Tenés que hacerlo por un camino, con paciencia, no podés agarrar un palo y matar a garrotazos a todos los que no trabajan, porque no son todos vagos, muchos quieren trabajar y son buenas personas, entonces vos tenés que ir dándole la instrucción.

¿Qué lugar tiene el arte en la cultura del trabajo?

La instrucción entra por varios lados, cuando se interesa el pibe y toca una tecla de piano por primera vez, y le gusta el sonido, su vida cambia. Lo podés ayudar, por ejemplo, con los concursos de pintura que hacemos y de los que participan 200 personas. Hemos tenido en otras oportunidades más de 300 concursantes y, para que se den una idea, en Madrid y en París que tienen un presupuesto que es 100 veces más grande que el que tenemos nosotros, cuando juntan 100 pintores consideran que es un éxito. Nosotros contamos con muchísimos más. Lo hacemos en serio, para que el pibe se sienta estimulado. Lo que hacemos artísticamente no es solamente por el mero placer artístico, o sea, me gusta la música y me gusta la pintura, pero también tiene un objetivo que es sindical.

Es que la tarea sindical bien entendida es una tarea de trabajo colectivo y por el bienestar de los colegas.

Es que hay que sumar a la gente, porque en muchos casos sucede que se separan los dirigentes de los afiliados. Pero, por ejemplo, en el Instituto de Formación Técnica Superior 23, que es el mejor lugar que existe para aprender gastronomía y hotelería, que es nuestro y está supervisado por el Ministerio, ahí los chicos no solo aprenden a trabajar, aprenden a sociabilizar, buenos modales. Con los afiliados del sindicato, nosotros tenemos, por ejemplo, escuela de ajedrez, también armamos una gran milonga todos los diciembres en Avenida de Mayo entre el Cabildo y la 9 de Julio. En estas milongas los afiliados no son solo participantes, son parte, se genera pertenencia. Entonces hay que crear sentido de pertenencia, no tiene que ver con una gracia del dirigente, a mí me dan asco los que empapelan con carteles grandilocuentes que dicen: “gestión Juan Pérez”, cuando las cosas son del sindicato.

Récord Guinness de la cena más grande del mundo

El universo de los afiliados gastronómicos cuenta con muchas propuestas de socialización y una de ellas es la cena que se realiza en la Rural que tiene el récord Guinness por ser la más grande del mundo (unas 32 mil personas comiendo sentadas al mismo tiempo) y se hace desde hace más de 25 años.

“Allí se conocieron parejas, se formaron familias, todo lo que hacemos lleva a sociabilizar. Las escuelas, las fiestas, los desfiles del 9 de julio, los concursos de pintura, los asados del primero de mayo, son cosas importantes”, subrayó.



Usted tiene entre sus proyectos la creación de una universidad de mozos y gastronómicos, ¿en qué estado se encuentra esa iniciativa?

Nosotros ahorramos 36 millones, sobre todo durante la pandemia que no abrimos las colonias, no se realizaron las fiestas, no se realizaron las marchas, las milongas y, como nosotros no somos chorros, la plata la tenemos. Actualmente, soy el secretario general de CABA, pero tengo intervenida la cuentas por Barrionuevo y se robaron la plata. Pero puntualmente el edificio que está planificado es de 26 mil metros y una tercera parte va a ser para la universidad, otra tercera parte va a ser un hotel y el resto para el sindicato. Va a tener un roof, en pleno Constitución, porque ya compramos el terreno y va a verse como una cruz de cristal desde Mar del Plata, Moreno.

Es un proyecto que se autofinancia y además, jerarquiza la profesión.

Porque hay que lograr que las cosas funcionen sin uno, nosotros nos morimos, nos hacemos viejos, nos olvidamos de las cosas, pero yo quiero ayudar a formar cosas. Van a seguir escuchando a Chopin no importa que yo me muera, la milonga va a seguir, las escuelas van a funcionar igual y yo creo en ese sindicalismo.