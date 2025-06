Gildo Insfrán inauguró un centro comunitario único y apuntó contra Milei: “¡Qué crueldad con los jubilados!”

El Gobernador Gildo Insfrán encabezó este miércoles la inauguración del Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa, una obra que representa un nuevo avance en el esquema de inclusión social que impulsa el Gobierno provincial. El edificio fue concebido como un espacio abierto, inclusivo y multifuncional, destinado a brindar atención, formación, contención y actividades recreativas a vecinos y vecinas del barrio.

El nuevo centro comunitario se encuentra en un predio de 6.150 metros cuadrados, con una intervención total de 2415 m² y 940 m² cubiertos, accesible desde la Calle 11 y la Avenida Los Pumas. El edificio cuenta con planta baja y entrepiso, y fue equipado con distintas áreas funcionales diseñadas para actividades educativas, culturales, recreativas y sociales.

Insfrán criticó la decisión de Milei de vetar el aumento a jubilados

En su discurso, el Gobernador Gildo Insfrán remarcó la importancia del centro como “una casa del pueblo” y cargó duramente contra las políticas del Gobierno nacional, en especial sobre la decisión del Presidente Javier Milei de vetar el aumento a los jubilados, en caso que se apruebe en el Congreso: “¡Qué crueldad! Yo creo que si suspendiera sus viajes placenteros a distintos países para recibir premios, que no sé ni para qué son, cubriría tranquilamente lo que necesitan nuestros jubilados".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A su vez, el mandatario reclamó: "No puede no solucionar el problema de los trabajadores del Garrahan, un hospital emblema del país, donde se han atendido chicos de distintas edades, inclusive con cirugías intrauterinas. Imagínense la especialización de los profesionales que hacen ese tipo de trabajos, y con esta política eso se va a ir perdiendo".

Insfrán criticó la decisión del Presidente Javier Milei de vetar el aumento a los jubilados aprobado por el Congreso.

El mandatario también defendió a instituciones como el CONICET y el INTA, y advirtió que el actual modelo económico pone en riesgo su continuidad: “Hoy hablamos del Garrahan porque es lo que todos conocen. Pero ¿se imaginan querer hacer desaparecer el CONICET, donde están nuestros científicos? ¿O el INTA, que ha dado tanto al sistema productivo? Y así puedo enumerar muchas cosas más”.

Sobre la obra inaugurada en el Barrio La Nueva Formosa, Insfrán destacó que "es de todos y para todos. Inclusive tienen para la terminación de la escuela secundaria para los adultos, para los jóvenes, para los niños. Esta es la casa verdaderamente del pueblo. Aquí no se necesita ni se le pide ningún tipo de requisitos para entrar. Hay que ser personas, nada más. Para nosotros todos son iguales, tienen las mismas facultades y los mismos derechos".

Sobre la obra inaugurada en el Barrio La Nueva Formosa, Insfrán destacó: “Esto es de todos y para todos".

Finalmente, hizo un llamado a la participación en las elecciones del 29 de junio, donde se elegirán convencionales constituyentes: “Unamos nuestras fuerzas. Pensemos bien: el 29 de junio no es una elección cualquiera, es una elección donde estamos por elegir a los constituyentes, los que van a darnos una nueva Constitución".

Remarcó que con esa elección van a elegirse quienes "van a poner en la Constitución los derechos adquiridos que esta gestión hizo posible y quiere incorporar. Y no me interesa si son peronistas o no: este es un problema de formoseños", concluyó el mandatario su mensaje, invitando a los vecinos a concurrir a las urnas.

El Rector de la Universidad de Laguna Blanca y candidato a Convencional Constituyente, Adrián Muracciole, también se refirió a los puntos mencionados por Insfrán y reprochó que los partidos opositores en Formosa hayan votado en contra de aumentar las jubilaciones en la Cámara de Diputados nacional. "Y mientras ellos votaban en el Congreso, afuera el Gobierno nacional golpeada a los jubilados, a los científicos del CONICET, a los médicos del Garrahan. Intentaron sembrar odio, violencia y mentira y un último grupo hizo lo que hace siempre: nada. Porque si hay algo que los caracteriza es que no hacen nada, sobre todo en beneficio de Formosa".

En ese sentido, destacó como contraparte las acciones del Gobierno provincial que tienen detrás la concepción de un Estado activo y presente: "Con nuestro proyecto de provincia inauguramos escuelas, hospitales, centro de salud, centros de Desarrollo Infantil, casas de la Solidaridad y, hoy, este hermoso centro".

El edificio fue concebido como un espacio abierto, inclusivo y multifuncional, destinado a brindar atención, formación, contención y actividades recreativas a vecinos y vecinas del barrio.

“Este es un centro comunitario único en el país”

Durante el acto, la profesora Anahí Gabriela Romero, coordinadora del centro, valoró la magnitud del proyecto y su proyección social: “Esta no es una obra cualquiera, es un centro comunitario único en el país y que viene a sintetizar las políticas de inclusión, de las instituciones al servicio de las personas, de la verdadera justicia social".

"Cuando los que amamos a nuestra querida Formosa decimos que trabajamos unidos y organizados, describimos una tarea diaria", expresó la funcionaria, al tiempo que indicó que los espacios inaugurados congregará a distintos espacios para que el Estado provincial tenga un contacto directo con la ciudadanía, que podrá interactuar con el personal del Ministerio de Cultura y Educación, la Secretaría General del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Turismo, Ministerio de Producción y Ambiente, Instituto PAIPPA, Secretaría de Deporte y Recreación Comunitaria, Secretaría de Ciencia y Tecnología, Secretaría de la Mujer y el Ministerio de la Comunidad.

El nuevo centro comunitario se encuentra en un predio de 6150 metros cuadrados, con una intervención total de 2415 m² y 940 m² cubiertos, accesible desde la Calle 11 y la Avenida Los Pumas.

Anahí Romero mencionó que en el centro se van a realizar una gran gama de actividades: clases de yoga, música y canto, capacitaciones sobre cómo armar viveros en los domicilios particulares con un sombráculo y analizar las especies autóctonas, lo que tiene que ver con la terminalidad educativa, centro de formación profesional; además de actividades recreativas y deportiva como clases de baile, el gimnasio terapéutico para los adultos mayores o para los más jóvenes clases de voley y fútbol.

"Invitamos a los vecinos que se acerquen a conocer todas las actividades gratuitas que tenemos para toda la familia. Vamos a estar de lunes a sábado desde las 7 de la mañana. En cuanto a la terminalidad educativa vamos a estar hasta las 22:30. Los sábados tendremos clases de zumba y las actividades deportivas", dijo a este medio.

Entre los diversos organismos estatales que trabajarán en el nuevo Centro Comunitario está el Instituto PAIPPA.

El testimonio de un vecino con discapacidad

También tomó la palabra Pedro Daniel Alessandro, vecino con discapacidad del barrio, quien compartió una reflexión emotiva: “Es la primera vez que hablo enfrente de todos. Quiero expresar mis sentimientos por esta nueva adquisición que es el centro inclusivo de discapacidad. Estoy acá desde que era chiquito, me ayudaron un montón. La gente que trabaja acá te apoya, pero también te mantiene".

Alessandro también agradeció por la inauguración e invitó a otros vecinos a disfrutar de las instalaciones: "Doy muchas gracias que se haya inaugurado este espacio que nos ha ayudado a un montón de vecinos. Espero que todos los que nos estén viendo se animen, como yo en su momento me animé, a acercarse y disfrutar".

"Doy muchas gracias por haber inaugurado este espacio que ha ayudado a un montón de vecinos", expresó Pedro Daniel Alessandro, vecino con discapacidad del barrio.

De esta manera, quedó habilitado este centro que propone un espacio de socialización, formación y recreación. Además de lo mencionado se habilitaron muchos espacios más: Recepción “Abrazo inicial”, Taller de cocina “Sabores compartidos”, el Depósito “Tesoro comunitario”, Espacio para juegos “Diversión y sonrisas”, Biblioteca “Rincón de historias”, Área de atención “Manos amigas” y Espacios ECO “Escucha y apoyo”.

También se cuenta con un espacio de escucha privado “Espacio de confianza”, un Aula-taller llamada “Fábrica de talentos”, un Salón multiuso “Sala de encuentros” y el Centro ocupacional inclusivo “Construyendo autonomía”.

Además, se construyeron sanitarios accesibles, sectores privados para el personal, una cancha de arena para deportes y juegos, y se incorporó equipamiento específico para cada sector.