Libros educativos de Disney: la colección para que los más chicos aprendan jugando

Con el inicio del ciclo lectivo, la editorial Editorial Perfil presenta una nueva propuesta pensada para acompañar a los más chicos en sus primeros pasos escolares. Se trata de una colección educativa inspirada en el universo de Disney, diseñada para transformar el aprendizaje en una experiencia lúdica y entretenida.

La colección, protagonizada por el clásico personaje Mickey Mouse, llega como una de las opciones más completas para el público infantil. Cada entrega incluye un libro de tapa dura, material didáctico y una carpeta de actividades pensada para estimular el desarrollo cognitivo de los chicos mientras juegan y descubren nuevos conocimientos.

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Más que una simple lectura, la propuesta busca acompañar el proceso de aprendizaje temprano a través de herramientas prácticas que ayudan a desarrollar habilidades clave como la lectoescritura y el razonamiento lógico. De esta manera, los contenidos se presentan de forma accesible y dinámica para que los niños puedan aprender de manera natural y divertida.

A lo largo de la colección, los chicos podrán explorar diferentes temas fundamentales para su desarrollo. Entre ellos se encuentran el reconocimiento de las emociones, el conocimiento del propio cuerpo, los números y las letras, además de conceptos relacionados con el medio ambiente, los animales, las estaciones del año, el tiempo, los alimentos, las formas y los colores.

El objetivo es que cada libro se convierta en una puerta de entrada al conocimiento, combinando historias, ilustraciones y actividades que invitan a participar activamente del aprendizaje. Así, los personajes del universo Disney acompañan a los niños mientras descubren el mundo que los rodea.

Además, los libros cuentan con tapa dura para asegurar mayor durabilidad, algo clave para un material pensado para el uso cotidiano de los más chicos. De esta manera, la colección busca que el primer contacto con el mundo escolar sea no solo educativo, sino también memorable.

La colección de Disney ya se puede conseguir en kioscos de todo el país y se presenta como una propuesta ideal para que los niños comiencen a aprender jugando junto a sus personajes favoritos.