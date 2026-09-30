Liquidación de beneficios sociales: claves para evitar errores y sanciones

Terminar una relación laboral es un momento crítico dentro de la gestión del talento. Las leyes en América Latina establecen con claridad las obligaciones relacionadas con la liquidación de haberes, entre ellas las vacaciones, las indemnizaciones y las gratificaciones. Un cálculo equivocado puede dejar a la empresa expuesta a multas laborales severas e inspecciones de las autoridades locales.

En el caso peruano, la liquidación de beneficios sociales (LBS) incluye conceptos importantes como la CTS, las vacaciones truncas y la gratificación trunca. Para evitar inconsistencias, existen herramientas como una calculadora de liquidación en Perú, que permite estimar los montos exactos en base a la normativa vigente.

Los riesgos de un cálculo incorrecto

La cantidad de variables que intervienen en la nómina puede generar inexactitudes en el cálculo de las prestaciones sociales. Entre ellas se encuentran el tiempo efectivo de servicio, las horas extraordinarias, las bonificaciones variables y las asignaciones familiares.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cuando se producen errores en estas cantidades, las empresas pueden enfrentarse a diferentes consecuencias.

Por un lado, aparecen las sanciones de la autoridad laboral. En Perú, la SUNAFIL aplica esquemas punitivos por el no pago, la omisión de conceptos o la cancelación extemporánea de la LBS.

A esto se suma la sobrecarga para Recursos Humanos, ya que gestionar reclamos por diferencias en la liquidación implica dedicar horas a revisar históricos de planillas y regularizar balances.

También puede producirse una afectación de la reputación corporativa. Un proceso de salida desorganizado genera una percepción de informalidad que puede dañar la imagen del negocio.

Además, el riesgo de litigios prolongados incrementa los costos legales de la compañía. Un extrabajador insatisfecho puede acudir a conciliación o iniciar demandas judiciales, manteniendo contingencias financieras abiertas durante meses.

La digitalización como herramienta para el cumplimiento normativo

Frente a la ineficiencia del procesamiento manual, las organizaciones están incorporando software de recursos humanos para gestionar estos procesos.

La automatización permite centralizar el historial del trabajador, integrar las incidencias de nómina en tiempo real y liquidar los beneficios sociales en minutos.

Las plataformas en la nube también permiten mantener actualizadas las fórmulas ante cambios en la legislación laboral. De esta manera, pueden ajustarse a nuevos topes o criterios emitidos por los entes reguladores y evitar inconsistencias frente a modificaciones normativas de última hora.

Al estandarizar los parámetros de cálculo de acuerdo con la ley, se busca minimizar la brecha de error humano. Así, las empresas pueden gestionar un proceso de desvinculación transparente y proteger su estabilidad financiera frente a multas.

Buenas prácticas para un cierre ordenado

Más allá de calcular correctamente los montos, el manejo de una desvinculación requiere establecer un protocolo estandarizado dentro del área corporativa.

Entre las acciones necesarias se encuentra comunicar de forma transparente la decisión, entregar la carta de despido en los plazos legales y facilitar la constancia de trabajo para mantener un flujo administrativo ordenado.

También es necesario coordinar la entrega de las cartas de liberación de CTS y la firma del certificado de liquidación, lo que brinda respaldo legal ante eventuales auditorías.

La integración de estas acciones operativas con sistemas digitales permite reforzar la gobernanza interna y garantizar un proceso transparente y libre de trabas legales.