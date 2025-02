Modelos de negocio innovadores y rentables: dos opciones para invertir en franquicias en expansión

En un contexto donde la demanda de nuevas opciones comerciales sigue en aumento, dos modelos de negocio en plena expansión se presentan como oportunidades de inversión. Con propuestas diferenciadas y sólidos planes de acompañamiento, estas franquicias destacan por su crecimiento constante y su capacidad para adaptarse a un mercado cada vez más competitivo.

Con opciones accesibles para distintos perfiles de inversores, el futuro de estos negocios promete ser tan brillante como su crecimiento actual, ofreciendo una alternativa sólida y rentable para quienes buscan diversificar su portafolio de inversiones.

Catapumba Fitness Club: un gimnasio que revolucionó la experiencia del entrenamiento

Catapumba Fitness Club surgió para aquellas personas que no encontraban motivación en los gimnasios tradicionales, ofreciendo un espacio distinto donde el entrenamiento se combinaba con una fuerte comunidad. Su misión fue convertirse en una “segunda casa” para sus clientes, un lugar donde disfrutar, socializar y querer regresar cada día.

Desde sus inicios, la marca se destacó por la energía positiva en cada sede y la calidez de su comunidad. Los clientes actuales recibían con entusiasmo a los nuevos, fomentando un ambiente acogedor y motivador. Su equipo trabajó constantemente para generar un clima en el que las personas se sientan cómodas, se diviertan y encuentren razones para volver.

Con más de ocho años de trayectoria, Catapumba desarrolló un modelo de franquicia con dos opciones:

Tradicional, ideal para inversores activos o pasivos.

Crowdfunding, que permitió a varios inversores participar en un mismo local con una inversión mínima de USD 20.000.

Ambos formatos incluían capacitación integral y acompañamiento constante durante el contrato de cinco años, garantizando una gestión eficiente y resultados sólidos. Además, ofrecía un enfoque “llave en mano”, cubriendo desde la búsqueda del local hasta la puesta en marcha, con áreas de soporte en marketing, recursos humanos y administración.

Tras la pandemia, el interés por el fitness creció significativamente y Catapumba se consolidó como una alternativa atractiva en un sector en plena expansión. La marca alcanzó siete sucursales: cinco en Argentina, una en Paraguay y una en Uruguay. Sus planes de crecimiento contemplaban la llegada a mercados como Chile, Colombia, México y España, además de nuevas aperturas en el interior de Argentina.

Sus entrenamientos grupales, adaptados a los objetivos individuales, permitieron que cada persona avanzara a su ritmo. Clases dinámicas y funcionales, diseñadas para todo tipo de público, se complementaban con una app propia para reservas, rutinas digitales y comunicación entre miembros. Además, sumaron clases virtuales para quienes buscaban más flexibilidad.

El modelo de crowdfunding permitía invertir desde USD 20.000, mientras que la apertura de un local propio requería una inversión inicial de USD 65.000, lo que convirtió a Catapumba en una opción accesible para distintos perfiles de inversores. Su visión a largo plazo apuntaba a tener presencia en todas las provincias argentinas y continuar su expansión internacional

Burger & Co: una marca argentina con ambiciones globales

En un contexto económico desafiante, Burger & Co apostó a la combinación de calidad, precios competitivos y una atención al cliente excepcional para posicionarse en el mercado del fast food. “Creemos que este es el momento ideal para invertir, ser competitivos y dar batalla a los grandes líderes del sector”, afirmó Javier, fundador de la marca junto a su socio y un grupo inversor.

Para Javier, este proyecto tuvo un significado personal profundo. Luego de atravesar una transformación radical en su vida tras la pandemia, su historia se convirtió en un testimonio de superación: “Tuve que aprender a caminar y hablar desde cero. No le temo a los desafíos, y Burger & Co nació con la misión de construir algo grande, que no solo genere valor comercial, sino también personal”.

La propuesta de Burger & Co se distinguió por tres pilares fundamentales:

Calidad: Hamburguesas elaboradas con ingredientes premium, diseñadas para superar las expectativas de los amantes de la comida rápida.

Precio competitivo: Una propuesta accesible sin comprometer la excelencia del producto.

Atención al cliente: Una experiencia memorable que fomentó la fidelidad de sus clientes.

Gracias a esta combinación, la marca se posicionó como una opción innovadora y prometedora en el sector. Su modelo de negocio no solo atrajo a consumidores, sino también a inversores interesados en un formato rentable y escalable.

Burger & Co ofreció un sólido respaldo a sus franquiciados, desde la selección de locaciones hasta la gestión operativa y comercial, asegurando que cada apertura contara con el soporte necesario para alcanzar el éxito.

Con su primera sede en el partido de Berazategui, la empresa proyectó su expansión a nivel nacional e internacional. “Estamos trabajando para convertirnos en una cadena de hamburgueserías reconocida en toda Argentina, con planes firmes de desembarcar en Estados Unidos”, aseguró Javier.

En un mercado donde la calidad y el precio marcan la diferencia, Burger & Co representó una oportunidad única para emprendedores que buscaban formar parte de una marca en pleno crecimiento.

