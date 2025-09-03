New Point Miami: la mejor forma de hospedarse en la ciudad con vistas al mar y servicio de hotel

Con una ubicación privilegiada en la icónica Collins Avenue, New Point Miami redefine el arte de hospedarse en la ciudad más vibrante del sur de Florida. Frente al mar y con bajada directa a la playa, este complejo de apartamentos totalmente equipados invita a disfrutar de una experiencia única que combina independencia, confort y servicios de hotel, en uno de los destinos más codiciados del mundo.

Desde viajes familiares hasta escapadas con amigos o estadías prolongadas, New Point Miami ofrece la libertad de sentirse como en casa, con el respaldo de un servicio personalizado y comodidades premium. Los departamentos, con capacidad para hasta seis personas, se destacan por su diseño funcional, estilo minimalista y vistas privilegiadas a la ciudad, la bahía o el océano. Están disponibles en categorías Studio, Duplex y Penthouse, lo que permite adaptarse a todo tipo de viajeros.

Con acceso directo a la playa, valet parking incluido, piscina, gimnasio, cancha de tenis, restaurante, tiendas y recepción 24 horas, cada estadía se convierte en una experiencia integral de bienestar y disfrute. Además, el servicio de playa —con sombrillas y toallas disponibles para los huéspedes— complementa el espíritu relajado y sofisticado del lugar.

Miami es sinónimo de cultura, playas, compras, arte y gastronomía. New Point Miami permite sumergirse en esa energía vibrante con la tranquilidad de contar con un espacio propio, cómodo y estratégicamente ubicado. Todo está pensado para que cada estadía sea una vivencia auténtica, memorable y con el sello inconfundible de la hospitalidad de Miami Beach.

Para quienes buscan una experiencia de alojamiento diferente, versátil y de calidad superior, New Point Miami es la elección ideal.

Para más info del hotel ingresá al sitio web oficial haciendo click aquí o comunicate via mail a [email protected] / [email protected] | Tel: (305) 397.8952 | Instagram: @newpointmiamiok