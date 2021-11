La Rioja anunció dos nuevas líneas de producción de calzado que darán 100 nuevos puestos de trabajo 

Con la presencia del gobernador Ricardo Quintela, la empresa PUMA Argentina anunció un incremento en la capacidad productiva de la fábrica en La Rioja, incorporando dos nuevas líneas de producción que llevarán su capacidad de 2.500.000 pares anuales de zapatillas hacia 2022. Se trata de una inversión aproximada de 420 millones de pesos, que implica la creación de 100 nuevos puestos de trabajo durante el presente mes, cuyos colaboradores serán capacitados para poner en funcionamiento las nuevas líneas en enero del año próximo.

En ese contexto, el gobernador Ricardo Quintela hizo uso de la palabra y expresó: “La Rioja es una provincia pobre, humilde, pero que tiene un recurso humano maravilloso, que es lo más importante, porque son quienes trabajan día a día para que la Provincia salga adelante”.



“Estamos empeñados en que la provincia sea visibilizada en el contexto de la República Argentina, por cosas positivas, como el Parque Industrial que cuando llegamos estaba devastado, decreciente, con trabajadores licenciados, con cierre de fábricas y con el cierre de las esperanzas de las familias riojanas”, reflexionó.



“Nosotros nos hemos empeñado en que La Rioja aporte su granito de arena para reconstruir la República Argentina, pero por sobre todas las cosas, la esperanza, y no tenemos que decaer, sino que marchar juntos al objetivo planteado, para que nuestro pueblo, nazca, crezca y se desarrolle en cualquier lugar de la Argentina”, enfatizó el primer mandatario.

La Argentina de pie

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, a su turno, expresó: “estamos felices porque es imposible no recordar el punto de partida en diciembre de 2019 cuando veíamos un montón de fábricas cerradas, donde se priorizó paradójicamente el trabajo importado, y parecía que era mejor lo que venía de afuera y desperdiciar el enorme talento de trabajadores, y trabajadoras que saben hacer su trabajo”.



“En esta provincia tenemos el orgullo de tener un gobernador, como Ricardo Quintela que a este mensaje lo transmite día a día; porque uno puede implementar muchísimas herramientas de política industrial, con 150 instrumentos, créditos accesibles, planes sectoriales, pero si no hay en cada lugar de Argentina gobernadores y ministros que puedan entender cómo aplicarlos, esas herramientas no se usan”, resaltó.



“Permanentemente vemos en La Rioja como se reabren las fábricas, y como se pone de pie la industria”, marcó el ministro nacional, y añadió: “ver que aquí en La Rioja tenemos esta fábrica PUMA produciendo productos de excelencia, de calidad, de una marca internacional”.

“Dicen que en Argentina no hay inversión, y cómo que no hay inversión si aquí hay cada vez más gente, más líneas de producción, y no estamos aislados del mundo, sino que tenemos un nivel de inversión, que genera más empleo que al momento que iniciamos la gestión”, sentenció.



En otro orden de cosas, Kulfas reconoció a la empresa por su política de género, teniendo en cuenta que los empleos que hoy se concretan, tienen el 50 por ciento de mujeres.

40 años en La Rioja

El gerente de operaciones de Puma Argentina, Edgardo Chareun indicó a su turno que, “estamos orgullosos y felices de que visiten nuestra planta, más en un día como hoy que el motivo es anunciar el nuevo crecimiento de la capacidad productiva, con la incorporación de 100 nuevos colaboradores, y la puesta en marcha de dos nuevas líneas de producción en el turno tarde”. “Agregado a las tres líneas del primer semestre, ya llevamos generados 250 puestos de trabajo en lo que va del año y la capacidad productiva aumentó de 1.400 millones a 2.400 pares de zapatillas en el año”, detalló.



“Esto no es todo, sino que también tenemos que hablar del área textil. Esta planta es la única propia de PUMA en el mundo, pero además trabajamos con empresas textiles que nos proveen de indumentaria”, indicó. Además, remarcó el “apoyo incansable del Gobierno de la Provincia, del Gobierno Nacional y vaticinó: “ya hace 40 años que estamos en La Rioja, y con orgullo podemos decir que esta planta no cerró nunca sus puertas, salvo para las merecidas vacaciones de nuestro personal, y sin dudas seguirá siendo así por mucho tiempo más porque este crecimiento nos fortalece, y asegura nuestro futuro”.